Prefeito eleito de Caxias do Sul, Daniel Guerra estima economia de R$ 20 milhões por ano

Antes de uma pausa para comemorar o Natal com a família no Litoral, o prefeito eleito Daniel Guerra respondeu, por e-mail, duas perguntas do Pioneiro. Segundo ele, o primeiro ato, assim que tomar posse em 1º de janeiro, será a convocação de uma sessão extraordinária da Câmara para aprovação da extinção de benefícios dos CCs. Com a redução em folha de pagamento, ele estima uma economia anual de R$ 20 milhões.

Pioneiro: Qual será o primeiro ato como prefeito da cidade?

Daniel Guerra: O primeiro ato será a convocação de uma sessão extraordinária para aprovação da extinção dos penduricalhos dos cargos em comissão (CCs) que estiverem compondo a estrutura do Executivo, bem como viabilizar a sinalização das placas para liberação do segundo corredor (faixa azul) para o trânsito de todos os veículos. Ainda em janeiro, diversas conversões à direita serão liberadas. Ao longo do mês, serão feitos estudos para saber em quais cruzamentos isso será possível.



Pioneiro: Qual a economia que vai haver na sua administração? O que as pessoas irão perceber logo de cara?

Guerra: A primeira redução significativa será a da folha de pagamento, pois de imediato teremos a redução de 50% dos gastos desnecessários com apadrinhados políticos às custas do dinheiro da população. Como enfatizado a todo momento, iremos trabalhar para a população e não para partidos. A economia que faremos representará mais de R$ 20 milhões por ano e nos dará a condição de realocar estes valores em áreas prioritárias, como a saúde.