Prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho presta contas da gestão

21/12/2016

O prefeito de Caxias do Sul, Alceu Barbosa Velho (PDT), prestou contas dos quatro anos de governo na manhã desta quarta-feira. Em uma coletiva de imprensa, acompanhado dos secretários municipais e alguns vereadores da base, ele apresentou, por cerca de uma hora e meia, as principais obras e iniciativas da gestão.



Entre as realizações, Alceu destacou o residencial Rota Nova, no loteamento Mattioda, com 420 unidades que serão entregues em 2017. Como marca do governo, o prefeito apontou o SIM (Sistema Integrado de Mobilidade) Caxias. Ressaltou que desde a implantação, houve redução de 60% dos acidentes na área central.

Alceu não deixou de criticar as mudanças propostas pelo prefeito eleito Daniel Guerra no trânsito. Frisou que liberar a conversão à direita na Sinimbu seria um retrocesso.

— O SIM Caxias não surgiu da cabeça do prefeito. É (projeto) dos técnicos da prefeitura, que irão continuar (na administração).

O prefeito, aliás, deu várias alfinetadas em Guerra durante a coletiva. Na questão da educação infantil, por exemplo, disse que embora ele esteja entregando nove novas escolas até o fim do mês, ainda há cerca de 5 mil crianças na fila de espera. Mas fica contente em saber que o déficit será zerado a partir do ano que vem.

— A partir de 1º de janeiro, conforme vimos na campanha, nenhuma criança estará fora da escola infantil. Fico muito feliz — ironizou.

Sobre a UPA da Zona Norte, lamentou não ter aberto a unidade, mas disse que não o fez por questão de responsabilidade. Segundo ele, não ter colocado a UPA em funcionamento foi um recado de como estava a situação financeira do Município. Sem dinheiro próprio e sem repasses da União, seria inviável manter a unidade.

Coletiva ocorreu na manhã desta quarta-feira Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Piores anos

Logo no início da coletiva, Alceu disse que se tivesse que eleger o pior período dos últimos 100 anos, seriam os últimos quatro. Listou os protestos de 2013, a Copa do Mundo de 2014, seguida da crise e de uma eleição que, segundo ele, ainda não terminou, e o impeachment da presidente Dilma Rousseff neste ano.

Como medida para economizar diante de um momento delicado financeiramente, destacou o congelamento dos salários dele, do vice-prefeito, secretários e cargos em comissão (CC). E informou que sugeriu ao prefeito eleito que congele os subsídios por mais quatro anos.

Apesar das dificuldades, disse que o Município encerra o ano com superávit de R$ 20 milhões. Alceu também agradeceu aos vereadores da situação, que auxiliaram na aprovação de projetos, conforme ele, importantes para a cidade.

— Em que pese aquela máquina de dizer "não" que é o prefeito eleito Daniel Guerra — acrescentou Alceu.