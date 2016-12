PMDB será oposição a Daniel Guerra, "sem trabalhar contra"

Mirante 21/12/2016 | 09h27 Atualizada em

O PMDB caxiense pretende promover seminários no próximo ano para discutir o resultado da eleição municipal, o desempenho do partido e o futuro, bem como, em que o partido precisa mudar. Na segunda-feira, o diretório se reuniu pela primeira vez após o pleito em que o partido do governador José Ivo Sartori perdeu o posto de vice-prefeito.



Foi reafirmado que será oposição ao governo de Daniel Guerra (PRB), "mas sem trabalhar contra". O significado disso, segundo o presidente Ari Dallegrave, é o que chamam de oposição responsável, que se traduz em ajudar o prefeito no que for importante para a cidade.



Leia mais

Jaison Barbosa apresentou maior número de projetos na Câmara de Caxias

Câmara de Vereadores devolverá R$ 4,8 milhões à prefeitura de Caxias

O que esperar da futura Câmara de Vereadores de Caxias do Sul



Não será uma oposição sistemática. Pelo menos, segundo a fala de Dallegrave.



— Em algum momento, se for preciso ajudar o prefeito na busca de recursos e auxiliar para poder desenvolver alguma coisa importante para a cidade, nós vamos fazer. Isso é o não trabalhar contra. Tem vereador que disse que vai votar contra tudo. Não, nós não votamos contra tudo. Nós vamos trabalhar aonde o eleitor nos botou, na oposição, mas responsavelmente — define.



Chama atenção o fato de José Luiz Zechin, que presidiu interinamente o partido no período eleitoral, não estar presente. Os vereadores reeleitos Edson da Rosa e Felipe Gremelmaier, os eleitos Paulo Périco e Gladis Frizzo e o não reeleito Adelino Teles também não foram. O argumento para a ausência dos futuros vereadores era a diplomação, às 20h. A reunião do PMDB era às 18h.



Disputa por cargos



Com a derrota para a prefeitura, o PMDB perde cerca de 70 cargos em comissão (CCs). Naturalmente, o olhar se estica para a Câmara de Vereadores, uma vez que o partido é quem vai presidir a Casa em 2017, com Felipe Gremelmaier.



Os seis CCs que são indicados pela Mesa Diretora são: um assessor técnico e um assessor de imprensa lotados na Comunicação — TV Câmara; assessor de Relações Públicas, lotado na Comunicação Social; diretor-geral, lotado no gabinete da presidência; assessor político, lotado no gabinete da presidência; chefe da Comunicação lotado na Comunicação Social.



Há também os que concorreram a vereador e não se elegeram, especialmente os que ficaram no topo das suplências.



A disputa não vai ser fácil.



Dallegrave afirma que o partido não tem como interceder por todas estas pessoas.



— Cada um sabe da responsabilidade que tinha e que tem como CC. Foi um ciclo que se encerrou. Perdemos a eleição. São cargos de confiança, o próprio nome diz.