Os anúncios da equipe de Guerra previstos para esta sexta-feira e as pendências para após a posse

Com exceção da Coordenadoria de Comunicação, está previsto para esta sexta-feira o anúncio dos nomes que faltam para compor o primeiro escalão do governo de Daniel Guerra (PRB), na prefeitura de Caxias do Sul .



Serão conhecidos os titulares da Procuradoria Geral do Município (PGM), da Fundação de Assistência Social (FAS), da Festa da Uva, da Secretaria Municipal de Trânsito, Transportes e Mobilidade, da Coordenadoria de Relações Comunitárias e da chefia de Gabinete.



No caso da Comunicação, o nome é o da jornalista Vania Marta Espeiorin, servidora concursada da Câmara de Vereadores. Porém, a confirmação ainda depende de formalidades legais, que só serão acertadas após a posse de Guerra e a eleição do presidente do Legislativo (Felipe Gremelmaier, do PMDB), que ocorrem no domingo.



Os subprefeitos não serão anunciados nesta sexta-feira. O cargo corresponde a cargo em comissão padrão 6 (CC6). A tendência é de que os nomes dos subprefeitos e a Comunicação sejam divulgados no dia 2. A seleção e o preenchimento dos CCs continuarão em janeiro.



Contatos antes da troca

Nesta quinta-feira, Guerra esteve com o prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT). A convite de Alceu, eles falaram sobre o Programa de Asfaltamento do Interior (PAI 3). Os recursos, na ordem de US$ 33 milhões, para o asfaltamento de 70 quilômetros de estradas do interior, estão garantidos, por meio de um empréstimo solicitado à Corporação Andina de Fomento (CAF), do Banco de Desenvolvimento da América Latina. O processo encontra-se na Procuradoria do Tesouro Nacional, aguardando a liberação do Ministério da Fazenda.



Alceu também entregou as minutas de lei do trabalho sobre a reforma administrativa e planejamento estratégico. A solenidade de transmissão de cargo ocorre domingo, às 17h, no Centro Administrativo.