Olhares se voltam para Daniel Guerra, novo prefeito de Caxias

Mirante 31/12/2016 | 09h30 Atualizada em

Daniel Antonio Guerra (PRB), 44 anos, chega ao principal cargo político da segunda maior cidade do Estado com o compromisso de honrar os 148.501 votos recebidos e governar para todos, sem distinção. O eleitor não perdoará deslizes.



A sociedade foi clara quando confirmou na urna o desejo de mudança, dando fim a um ciclo de 12 anos de poder liderado pelo PMDB de José Ivo Sartori e pelo PDT de Alceu Barbosa Velho. A expectativa é grande, principalmente pelo fato de o futuro prefeito ter formado uma equipe totalmente com viés técnico.



Leia Mais:

Ex-prefeitos de Caxias do Sul dão conselhos ao eleito Daniel Guerra

Guerra anuncia últimos nomes para o secretariado em Caxias antes da posse

Definidos os nomes na Saúde, Meio Ambiente e Ipam para o governo de Guerra

Anunciados mais três nomes que vão integrar o governo de Daniel Guerra

Divulgados nomes para secretarias de Educação, RH, Turismo e Agricultura



Mas as relações políticas, especialmente com a Câmara de Vereadores, surgem como um desafio ao grupo que tem a gestão como norte de toda a administração. Ninguém ignora que o pelotão oposicionista na Câmara de Vereadores — e fora dela — não dará refresco.



Mas os próximos parlamentares, porém, também devem ter em mente que a cobrança vai pesar para o lado deles, como já se viu no resultado da eleição para o Legislativo. Embates fazem parte de qualquer governo. É da democracia. Manifestações revanchistas e contrárias aos desejos da sociedade, porém, podem se tornar tiro no próprio pé.



Afora as questões ligadas ao rescaldo da disputa da eleição e o fato de Guerra ter somente dois vereadores em sua base de apoio, a situação mais complicada antes mesmo da posse é com o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PRB), que chegou a anunciar a saída do partido e apenas dois meses após a vitória declara estar desapontado com o companheiro de chapa. É preocupante.



Guerra evita polêmica. Natural para o momento em que é alvo dos olhares de apoiadores e adversários. Diz que não há nada de tenso e que respeita as escolhas pessoais. Enquanto Fabris afirma que há um mês eles não se falam, Guerra responde que seu telefone está 24 horas ligado e o vice não visualiza, nem retorna suas mensagens no celular.



O mal-estar existe, o problema é até onde poderá afetar a administração. As rusgas devem ser deixadas de lado, do contrário serão quatro anos complicados.



O que também chama atenção é a ausência do advogado e presidente do PRB, Heron Gröhler Fagundes, na equipe de governo. Coordenador da transição, segundo Guerra, "ele preencheria todos os requisitos para ser um procurador-geral, um chefe de gabinete. Mas ele é uma pessoa muito altruísta e vai continuar sugerindo, assessorando, mas voluntariamente, como fez até agora". Heron, que assessorava Guerra na Câmara, foi denunciado como CC fantasma.



— Eu me sinto preparado para ajudar a fazer melhor — define o prefeito eleito que toma posse neste domingo.