Mais de 45 mil eleitores caxienses vão encerrar o ano sem estar em dia com o recadastramento biométrico

Serviço 27/12/2016 | 13h12 Atualizada em

Se o primeiro semestre foi marcado pelas longas filas no cartório eleitoral de Caxias do Sul para o recadastramento biométrico, o mesmo não se pode dizer do movimento para regularização da situação após as eleições municipais. De acordo com o chefe da 16ª Zona Eleitoral, Marcelo Reginatto, 2,3 mil revisões foram realizadas em cerca de um mês e meio. Para se ter uma ideia, na véspera do fim do primeiro prazo para o recadastramento, o cartório chegou a fazer 3 mil atendimentos em um dia.

— Nesse períodos nos anos anteriores, tinha maior movimento, mas ainda tem gente que vem para Caxias passar férias e procura o cartório para se regularizar. Tem pessoas que moram até mesmo no exterior — comenta Reginatto.

Ao todo, 293 mil eleitores fizeram o recadastramento neste ano e ficaram aptos para votar e outros 48 mil eleitores tiveram os títulos cancelados por não terem feito o mesmo processo. Nestes 2,3 mil revisões de cadastros realizadas após o pleito, estão também o recadastramento biométrico para os eleitores que não tiveram as digitais reconhecidas em ambos os turnos, além de atualizações de local de votação e outras informações. Portanto, mais de 40 mil eleitores caxienses vão encerrar o ano sem estar em dia com a biometria.

Confira as últimas notícias do Pioneiro



Quem quiser aproveitar o período de menor movimento, deve ficar atento pois o atendimento do cartório eleitoral é em horário reduzido até 24 de fevereiro. Vai das 13h às 19h de segunda a quinta-feira, e das 9h às 15h às sextas-feiras.