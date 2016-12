Gustavo Toigo rumo ao quarto mandato no Legislativo de Caxias do Sul

Novos vereadores 26/12/2016 | 08h02 Atualizada em

Um mil setecentos e noventa votos deram a Gustavo Toigo (PDT) a possibilidade de exercer o quarto mandato na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul a partir de 1º de janeiro de 2017. Por pouco, aliás, ele não ficou de fora da próxima legislatura: foi o último parlamentar a garantir uma das 23 vagas disponíveis, e nos últimos momentos da apuração. Com a nova chance, ele quer se dedicar a quatro frentes: segurança, turismo, educação e empreendedorismo.



Para combater a violência, Toigo sugere a criação da Força Militar Comunitária. A proposta de que egressos do serviço militar atuem com a Brigada Militar já foi apresentada ao governador José Ivo Sartori (PMDB) que, segundo o vereador, mostrou-se simpático à ideia. A intenção é de concentrar esforços para que o projeto saia do papel, e Caxias seja a cidade-piloto da proposta.



Toigo também quer retomar o projeto do Código Disciplinar, desta vez com o nome de Estatuto da Disciplina Escolar. Ele propõe estabelecer regras claras para o bom convívio escolar entre alunos, pais, professores, diretores e funcionários dos colégios do município. Para isso, o vereador planeja realizar discussões com a rede de ensino e a comunidade escolar.



O turismo continuará recebendo atenção de Toigo, que neste ano teve o roteiro turístico Caminho Padre João Schiavo, um projeto seu, aprovado pela Câmara e sancionado pelo prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT). O roteiro liga as comunidades de Conceição da Linha Feijó, São Virgílio da 6ª Légua e Fazenda Souza. O vereador quer apresentar novos projetos e cobrar do Executivo incentivos fiscais ao setor.



– Vou trabalhar para fomentar o turismo. É uma atividade econômica estratégica – defende o pedetista.



Na mesma linha, Toigo quer apostar no empreendedorismo. Ele entende que é preciso encontrar formas de facilitar a liberação de licenças e alvarás para quem quer empreender em Caxias:



– Muito do desenvolvimento da cidade depende disso.



Marca

Em 2014, Toigo teve a oportunidade, como presidente da Câmara, de assumir a prefeitura interinamente. Em abril daquele ano, assumiu por duas vezes durante as férias de Alceu, porque o vice Antonio Feldmann (PMDB) se declarou impedido por ser pré-candidato a deputado federal.



Em junho, Toigo voltou a assumir o Executivo, desta vez em função de uma viagem do prefeito e das férias do vice. Mesmo sendo prefeito por um curto período, Toigo orgulha-se em ter sugerido a criação do Programa Municipal de Vigilância, Verificação Precoce e Controle do Câncer de Próstata (VivePróstata), lançado meses depois, em novembro.



– Sabia que poderia acontecer e pensei que, se assumisse, queria deixar uma marca. E teve o VivePróstata. É gratificante, mas de grande responsabilidade – diz o vereador, que foi também líder de governo nos últimos anos.



Para os próximos quatro anos do novo mandato, Toigo, que está com 47 anos, quer focar no trabalho no Legislativo e retomar o mestrado em Direito Ambiental na Universidade de Caxias do Sul (UCS), que precisou ser interrompido neste ano em função da eleição. Isso tudo sem deixar de curtir a família: os filhos João Augusto, 14 anos, e Carlos Eduardo, 8, e a esposa, Patrícia Pezzi.



Quem é

Trajetória



- Vereador eleito para o quarto mandato

- Presidente da Câmara de Vereadores em 2014

- Prefeito interino em 2014



Bandeiras



- Segurança, com a criação da Força Militar Comunitária

- Turismo

- Empreendedorismo

- Educação, com o projeto do Estatuto da Disciplina Escolar