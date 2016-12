Guerra anuncia últimos nomes para o secretariado em Caxias antes da posse

Novo governo 30/12/2016 | 12h03 Atualizada em

No alto, da esquerda para a direita: Leonardo, Júlio César e Rafael. Abaixo: Cleiton, Cristiano e Rosana Foto: Montagem sobre as fotos de Divulgação

O secretariado do governo de Daniel Guerra (PRB) em Caxias do Sul está praticamente completo. Está faltando a Coordenadoria de Comunicação, que deve ser anunciada no dia 2. Nesta sexta-feira foram divulgados seis nomes. Abaixo, conheça os novos integrantes do primeiro escalão:



Leia mais

Definidos os nomes na Saúde, Meio Ambiente e Ipam para o governo de Guerra

Anunciados mais três nomes que vão integrar o governo de Daniel Guerra

Divulgados nomes para secretarias de Educação, RH, Turismo e Agricultura

Ex-prefeitos de Caxias do Sul dão conselhos ao eleito Daniel Guerra

Equipe da prefeitura de Caxias é mostrada como time de super-heróis



A Procuradoria-Geral será comandada de forma interina pelo procurador Leonardo da Rocha de Souza, de 39 anos. Ele é servidor concursado desde 2009 e graduado em Ciências Jurídicas e Sociais pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS). Souza possui ainda especialização em Ética e Filosofia Política pela Universidade de Caxias do Sul (UCS), mestrado e doutorado em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) e, atualmente, cursa pós-doutorado na mesma área também pela UFRGS. É professor do mestrado e da graduação em Direito da UCS.

O novo Chefe de Gabinete será Júlio César Freitas da Rosa, de 42 anos. Ele é advogado formado pela Universidade Luterana do Brasil (ULBRA). Atuou nas áreas trabalhistas, cível e eleitoral. Tem experiência na área legislativa com mais de 10 anos de trabalho na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, na Comissão de Finanças e Planejamento (1995/2000) e Comissão de Serviços Públicos (2001/2002). Foi também assessor de plenário e coordenador de bancada (2012/2014).



Rosa também atuou como assessor da presidência do Banrisul Corretora de Valores Mobiliários e Cambio (2003/2008) e assessor Parlamentar na Câmara dos Deputados (2015/2016).

Na Coordenadoria de Relações Comunitárias quem assume é Rafael Henrique Gomez Bado, de 34 anos. Ele é líder comunitário há 12 anos, sempre atuando nos bairros da zona norte de Caxias. Em fevereiro, Bado inicia o curso de Gestão Pública na Faculdade Anhanguera.

A presidência da empresa Festa da Uva S/A ficará a cargo, de forma interina, a Cleiton De Bortoli, de 31 anos. Ele é formado em Ciências Econômicas pela Universidade de Caxias do Sul (UCS) e possui MBA em Gestão Financeira pela Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Cleiton tem experiência no setor privado, com passagens por instituições financeiras como o Banco Itaú-Unibanco. Também atuou como professor do curso técnico de Administração da escola QI.

Quem assume a presidência da Fundação de Assistência Social (FAS), de forma interina, é Rosana Santini Menegotto, de 43 anos. Ela tem mais de 20 anos de experiência nas áreas de administração, marketing e gestão de pessoas. Possui formação em instituições como a Universidade de Caxias do Sul e Fundação Getúlio Vargas, além de passagens por empresas como a Marcopolo. Foi a primeira CC contratada do governo de Daniel Guerra e integra a equipe de transição da FAS.

A Secretaria de Trânsito, Transportes e Mobilidade ficará sob a responsabilidade interina de Cristiano de Abreu Soares, de 40 anos. Ele é Engenheiro Metalúrgico formado pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Possui MBA em Gestão de Produção e Logística pela Unisinos com missão acadêmica na Alemanha, onde fez estudo de cases em empresas como Audi, Siemens, BMW e MAN. Atualmente está em fase de conclusão do mestrado em Processos de Transformação pela UFRGS. Trabalhou por 10 anos na Voges, atuando como coordenador de engenharia e qualidade, coordenador de produtividade e engenheiro de processos. Além disso, foi professor durante 3 anos na Escola Técnica de Farroupilha (ETFAR) e no campus de Bento Gonçalves da UCS.