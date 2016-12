Em tom descontraído, equipe da prefeitura de Caxias é mostrada como time de super-heróis

Mirante 29/12/2016 | 15h03 Atualizada em

Na reta final do governo Alceu Barbosa Velho (PDT), em Caxias do Sul, chamou atenção uma postagem em tom de brincadeira feita quarta-feira, no Twitter, pela primeira-dama e coordenadora de Comunicação, Alexandra Baldisserotto.



Nos dias que antecedem à despedida da prefeitura, Alceu é mostrado como Super Homem e Alexandra, como a Mulher Maravilha. Eles aparecem na foto-montagem postada no Twitter junto a um grupo de "super-heróis" formado pelos integrantes da área sob coordenação de Alexandra. O título é "A equipe de Comunicação" e tem ainda Capitão América, Incrível Hulk e Homem de Ferro, entre outros.



A postagem descontraída foi usada para valorizar a união e atuação da equipe. Ao final, a coordenadora acrescentou: "Mais que uma equipe: família".Neste domingo, às 15h, na Câmara de Vereadores, toma posse o prefeito eleito Daniel Guerra (PRB).