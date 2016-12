Em Caxias, visita do vice-prefeito eleito a Alceu Barbosa Velho vira hábito

Mirante 27/12/2016 | 08h40 Atualizada em

Uma nova visita cortesia do vice-prefeito eleito Ricardo Fabris de Abreu (PRB) ao prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) marca a caminhada para a troca de comando no Executivo municipal.



Chama atenção a frequência com que Fabris, um crítico contumaz do governo Alceu, tem feito o trajeto do gabinete. Ele esteve lá no dia 8, sozinho. Nesta segunda-feira, foi com o pai, Affonso Borges de Abreu.



O primeiro encontro de Fabris e Alceu foi na data em que veio à tona que o vice eleito havia encaminhado o pedido de desfiliação do PRB. Um dia antes, Fabris havia informado que estava fora da coordenação da transição na Segurança Pública e não seria o secretário, cargo que pretendia ocupar, conforme havia admitido no final de novembro.



Leia Mais:

Ex-secretário de Segurança de Yeda Crusius vai integrar governo Daniel Guerra, em Caxias do Sul

Vice-prefeito eleito de Caxias pede desfiliação do PRB

Vice-prefeito eleito de Caxias desiste de sair do PRB

Primeiro escalão de Daniel Guerra, prefeito eleito de Caxias do Sul, já está definido

Vice-prefeito de Caxias já coloca seu nome para concorrer a deputado em 2018



Em 14 de dezembro, esteve em Brasília com lideranças do PRB e informou a desistência da desfiliação. Sexta-feira passada, foi anunciado o nome do delegado aposentado da Polícia Federal José Francisco Mallmann, filiado ao PRB, para a Segurança Pública.



O fato de visitar o prefeito não teria nada de mais se o governo Daniel Guerra (PRB) não fosse frontalmente de oposição. A primeira visita, ainda que sem a presença de Guerra, foi considerada uma gentileza e em busca de informações (segundo a prefeitura, Fabris e Alceu conversaram sobre o tombamento do prédio da Maesa). Mas duas vezes já soa estranho.



O vice, bem à vontade na foto, alega que seu pai é quem foi visitar Alceu. Ele apenas o levou e buscou. O material da prefeitura fala em visita de ambos.



Alceu não deixou passar. Entregou o relatório de obras e ações de seu governo (2013/2016) e disse que os críticos à sua gestão gostaram do que viram:



— Affonso Abreu foi um velho companheiro dos tempos do PDT. Eles (pai e filho) ficaram felizes em ver o nosso material, resultado de uma boa administração para Caxias do Sul.