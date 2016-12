Divulgados nomes para secretarias de Educação, RH, Turismo e Agricultura do governo Guerra 

Mirante 28/12/2016 | 18h04 Atualizada em

Mais quatro nomes que vão compor o primeiro escalão do governo de Daniel Guerra (PRB), na prefeitura de Caxias do Sul, foram anunciados nesta quarta-feira. São quatro mulheres. Elas vão comandar as secretarias de Educação, de Recursos Humanos e Logística, do Turismo, e da Agricultura, Pecuária e Abastecimento.



A Secretaria de Educação será comandada por Marina Matiello, 35 anos. Ela é graduada em Pedagogia e em Psicologia pela UCS. Possui especialização em Psicopedagogia Institucional pela Universidade Castelo Branco. É mestra em Educação pela UCS e cursa doutorado na área.



Marina possui experiência em docência de ensino fundamental, ensino técnico, ensino superior e pós-graduação. Atuou como professora e supervisora escolar na rede estadual; orientadora educacional e psicóloga escolar na rede particular; além de psicóloga clínica. Participou do Núcleo Docente Estruturante do curso de Psicologia da Faculdade da Serra Gaúcha (FSG). Coordenou o Programa de Psicopedagogia da FSG.

Atualmente, ela trabalha em uma escola da rede privada de onde se desligará das funções no fim de janeiro. No primeiro mês de atividades, a Smed será comandada por duas diretoras que estarão sob supervisão de Marina.



Vangelisa Fogaça Cassânego Lorandi, 36 anos, será a titular da Secretaria de Recursos Humanos e Logística. É formada em Pedagogia pela UCS. Possui formação em Coaching pela Sociedade Brasileira de Coaching, pós-graduação em Pedagogia Empresarial pela Escola Superior Aberta do Brasil e especialização em Recursos Humanos pela UCS. Atuou por 10 anos na área de Recursos Humanos na iniciativa privada.



À frente da Secretaria de Turismo estará Renata Aquino Carraro, 29. Ela é turismóloga, formada pela UCS. Atualmente, cursa MBA em Planejamento e Gestão Estratégica pela Uninter. Renata trabalhou durante três anos na Secretaria Municipal de Turismo de Caxias e teve passagens por agências de viagens. É assessora de Daniel Guerra na Câmara de Vereadores.



Na Secretaria de Agricultura, Pecuária e Abastecimento assume de forma provisória Camila Sandri Sirena, 28 anos. Formada em Agronomia pela UCS, cursa MBA em Gestão e Economia do Agronegócio pela Fundação Getúlio Vargas (FGV).



Camila atua como instrutora e consultora do Senar (Sistema Nacional de Aprendizagem Rural) em programas de gestão, de boas práticas agrícolas e desenvolvimento do agronegócio. É sócia na empresa Lovatel, Sandri e Vanin — Consultoria Agronômica. A secretária interina é filha de agricultores e cresceu no meio rural.