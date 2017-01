Como será a posse do prefeito Daniel Guerra em Caxias do Sul

Serviço 31/12/2016 | 10h58 Atualizada em

A posse do prefeito Daniel Guerra (PRB) ocorre neste domingo, às 15h, na Câmara de Vereadores de Caxias do Sul. A cerimônia será conduzida pelo vereador eleito mais velho, no caso, Flávio Cassina (PTB). Serão empossados também o vice-prefeito Ricardo Fabris de Abreu (PRB) e os 23 vereadores eleitos para a legislatura 2017-2020.

Após a solenidade no Legislativo, Guerra e Fabris seguem para a prefeitura, onde o prefeito Alceu Barbosa Velho (PDT) e o vice Antonio Feldmann (PMDB) transmitirão os cargos. Também no Centro Administrativo, será feito o anúncio oficial a e posse dos novos secretários municipais. Após a transmissão, que tem previsão de início às 17h, Daniel Guerra fará um pronunciamento à comunidade em frente ao prédio da prefeitura.

Em Caxias

O que: posse do prefeito Daniel Guerra, do vice, Ricardo Fabris de Abreu, e dos 23 vereadores

Horário: 15h

Onde: Câmara de Vereadores

Posse será transmitida pela TV Câmara, canal 16, e pelo link do site www.camaracaxias.rs.gov.br

A transmissão do cargo será na prefeitura. A previsão é que se inicie às 17h.

Pela região

Todas as posses serão no domingo



Bento Gonçalves

Posse do prefeito reeleito Guilherme Pasin (PP) e do vice Aido Bertuol (PSDB)

Horário: 9h

Onde: Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 17

Farroupilha

Posse do prefeito reeleito Claiton Gonçalves (PDT) e do vice Pedro Pedrozo (PSB)

Horário: 17h

Onde: Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 15

Flores da Cunha

Posse do prefeito reeleito Lídio Scortegagna (PMDB) e do vice Almir Zanin (PSB)

Horário: 9h30min

Onde: salão paroquial de Flores da Cunha

Número de vereadores: 9

Garibaldi

Posse do prefeito reeleito Antonio Cettolin (PMDB) e do vice Antônio Facchinelli (PMDB)

Horário: 10h

Onde: plenário da Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 9

Carlos Barbosa

Posse do prefeito Evandro Zibetti (PMDB) e do vice Roberto Da-Fré (PDT)

Horário: 9h

Onde: Clube Serrano

Número de vereadores: 11

São Marcos

Posse do prefeito Evandro Kuwer (PMDB) e da vice Rosa Mari Nicoletti Fontana (PSDB)

Horário: 10h

Onde: Associação dos Motoristas São-Marquenses

Número de vereadores: 9

Antônio Prado

Posse do prefeito Juarez Santinon (PMDB) e do vice Carlos de Nardi (PMDB)

Horário: 15h

Onde: plenário da Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 9

Gramado

Posse do prefeito João Alfredo de Castilhos Bertolucci, o Fedoca (PDT), e do vice Evandro Moschem (PMDB)

Horário: 16h

Onde: Teatro Elisabeth Rosenfeld da Câmara de Vereadoresn

Número de vereadores: 9

Canela

Posse do prefeito Constantino Orsolin (PMDB) e do vice Gilberto Cezar (PSDB) Horário: 10h

Onde: Teatro Municipal de Canela

Número de vereadores: 11

Nova Petrópolis

Posse do prefeito reeleito Lelo Hahn (PP) e do vice Charles Paetzinger (PDT)

Horário: 18h

Onde: Centro de Eventos de Nova Petrópolis

Número de vereadores: 11

Vacaria

Posse do prefeito Amadeu Boeira (PSDB) e do vice Renato Rech (PSDB)

Horário: 15h

Onde: Casa do Povo

Número de vereadores: 15



São Francisco de Paula

Posse do prefeito Marcos Aguzzoli (PP) e do vice Thiago Teixeira (PDT)

Horário: 10h

Onde: plenário da Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 9



Veranópolis

Posse do prefeito Waldemar de Carli (PMDB) e do vice Rubem Luis Maria Pastore (PTB)

Horário: 17h

Onde: auditório da Escola Evolução

Número de vereadores: 9



Nova Prata

Posse do prefeito reeleito Volnei Minozzo (PSB) e do vice é Sérgio Sotilli (PSB)

Horário: 9h30min

Onde: plenário da Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 11

Guaporé

Posse do prefeito Valdir Fabris (PDT) e do vice Adalberto João Bastian (PMDB)

Horário: 9h

Onde: plenário da Câmara de Vereadores

Número de vereadores: 11

Serafina Corrêa

Posse da prefeita Maria Amélia Arroque Gheller, a Meia (PMDB), e do vice Valdir Bianchet (PMDB)

Horário: 17h

Onde: auditório da Escola Municipal Leonora Marchioro Bellenzier

Número de vereadores: 9