Apenas um reeleito em Flores da Cunha

27/12/2016

A próxima legislatura da Câmara de Vereadores de Flores da Cunha terá uma mudança significativa. Dos nove parlamentares apenas um conseguiu se reeleger – Moacir Ascari (PMDB), que obteve 714 votos na eleição de outubro. Em 2012, Ascari havia conquistado 772 votos.



Quatro parlamentares que buscavam a reeleição ficaram de fora da composição do próximo mandato, são eles: Renata Zorgi Lusa e Valdir Franceschet, os dois do PMDB, Valdomiro Viasiminski (PRB) e Jorge de Godoy (PP). Já os vereadores Alexandre Scortegagna e Elio Salvador, ambos do PP, e Gilberto Malacarne, do PSDB, optaram por não concorrer. O presidente da Câmara, Luis Antônio Pereira dos Santos (PDT), foi candidato a vice-prefeito na chapa formada com Roberta Verdi (PP).



Com as alterações, PSDB e PRB fecharam a bancada. Em contrapartida, dois partidos abrem bancadas: PSB que retorna a Câmara, agora com Pedro Sperluk, e PTB com Samuel de Barros.



A nova composição do Legislativo mostra a força do PMDB – que aumentou de três para quatro vereadores e o enfraquecimento do PDT, que elegeu Claudete Gaio Conte, com 363 votos. Ela alcançou a última vaga e retorna ao Legislativo, onde já esteve em duas legislaturas (2005-2008 e 2009-2012).



Mais votado é do interior



Além de aumentar a bancada, o PMDB teve ainda o vereador mais votado. Morador do distrito de Otávio Rocha, Ademir Barp, 51 anos, obteve 1.025 votos. Ele ressaltou o trabalho realizado pelo prefeito Lídio Scortegagna, que possibilitou o aumento do número de vereadores para a próxima legislatura, e diz que a renovação da Câmara é positiva.



– Faz parte do processo democrático. É salutar para qualquer administração. A mudança aconteceu pelo anseio da população por nomes novos, ideias novas e propostas novas para o município.



Barp é filiado ao PMDB desde 2012 e concorreu a vereador pela primeira vez este ano. É enólogo na Cooperativa Vinícola Nova Aliança, casado e pai de dois filhos.



Com uma ligação forte com o setor vitivinicola, Barp diz que pretende trabalhar as demandas do interior, como asfaltamento, posto de saúde e segurança, mas que estará à disposição de todos os florenses.



– Muitos dos que confiaram na minha proposta são associados da cooperativa e o pessoal do interior. Mas sempre que for do interesse da população estarei apoiando. Também quero trabalhar pela educação.