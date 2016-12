Anunciados três novos integrantes do governo de Daniel Guerra, em Caxias

Mirante 27/12/2016 | 18h28 Atualizada em

Os nomes de mais três secretários municipais do futuro governo de Daniel Guerra (PRB) foram divulgados ontem pela coordenação da transição. Todos, porém, em caráter provisório. A arquiteta Mirangela Rossi, 41 anos, foi anunciada para a Secretaria do Urbanismo. Na Habitação, assumirá a arquiteta Tatiane Cristina Zambelli, 40. Para a Secretaria do Planejamento, o nome anunciado é o de Fernando Antônio Granjo Mondadori.



Mirangela é formada em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade do Vale do Rio dos Sinos (Unisinos) e tem 15 anos de experiência na iniciativa privada. Também atuou como coordenadora da Câmara de Arquitetura do Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia (CREA). Mirangela possui ainda cursos na área de marketing.

Mirangela diz que a ideia é aproximar um pouco mais a prefeitura das pessoas e as pessoas da prefeitura, e tentar desenvolver algumas situações como a questão dos loteamentos irregulares, regularizações e fiscalização.



Tatiane é graduada em Arquitetura pelo Politecnico di Milano, na Itália. Trabalhou por mais de um ano em estúdios de arquitetura e por cinco anos na multinacional Techint. Retornou ao Brasil após 15 anos na Itália. Revalidou o diploma pela Universidade Federal de Santa Catarina. É membro do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Brasil. No dia 27 de janeiro fará a colação de grau em Direito pela UCS.



Tatiane diz que há vários desafios na área da Habitação, especialmente diante das dificuldades do país. Ela disse que conheceu os projetos da secretaria e após assumir será verificado o que pode ser mantido ou alterado.



Fernando, 34, é de Salvador (BA), mas mora há 16 anos em Campinas (SP). Ele é formado em Análise de Sistemas pelo Instituto Brasileiro de Tecnologia Avançada (IBTA) em Campinas (SP) e enviou currículo para compor a equipe de Guerra. Tem especialização na Califórnia (EUA) em gerenciamento de projetos e conta com Certificado Internacional como Project Management Professional, com mais de 12 anos de experiência em projetos de engenharia e construção no setor público e privado.



Ele diz que a medida inicial é internacionalizar os processos, ou seja, trazer o padrão internacional em planejamento e gerenciamento.



Outros nomes do primeiro escalão

Além desses, foram anunciados para o primeiro escalão: Secretaria de Esporte e Lazer, Marcia Rohr da Cruz; Codeca, Amarilda Bortolotto; Secretaria da Fazenda, José Alfredo Duarte Filho; Secretaria do Meio Ambiente, Patrícia Rasia; Secretaria da Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho; Ipam, André Francisco Wiethaus; Secretaria da Cultura, Adriana Antunes; Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Carlos Heinen; Secretaria de Obras, Leandro Pavan; Secretaria de Segurança, José Francisco Mallmann; Samae, Gerson Antonio Panarotto.