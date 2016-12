Anunciados mais três nomes que vão integrar o governo de Daniel Guerra

Mirante 22/12/2016 | 09h27 Atualizada em

Foram divulgados, nesta quarta-feira, pelo prefeito eleito Daniel Guerra (PRB), mais três nomes do primeiro escalão, referentes às secretarias de Esporte e Lazer (Smel) e da Fazenda e da Companhia de Desenvolvimento de Caxias do Sul (Codeca).



As secretarias municipais de Gestão e Finanças e de Receita serão unificadas, resultando na Secretaria da Fazenda.



A Smel será comandada por Marcia Rohr Cruz, 37 anos, graduada em Educação Física e em Administração de Empresas. Ela é conselheira do Conselho Regional de Educação Física da Serra, foi presidente do Conselho Municipal de Desporto, de 2014 a 2015, e preparadora física de futsal. Marcia também possui mestrado, doutorado e pós-doutorado em Administração. Ela é professora e coordenadora dos cursos de Administração e Ciências Contábeis da Faculdade Anhanguera e da Faculdade São Marcos.

— A expectativa é poder trabalhar com todas as áreas que englobam a cultura do movimento humano, todas as áreas que englobam a educação física, trabalhando a prevenção, saúde e o bem-estar das pessoas — define Marcia.



A Codeca estará a cargo de Amarilda Bortolotto, 52. Ela é formada em Ciências Econômicas com pós-graduação em Planejamento Econômico e Gestão na Empresa e em Gestão de Negócios em Saúde. Ela trabalhava na área financeira da Unimed Nordeste. Sobre a futura atividade, Amarilda diz:



— É um novo desafio. É uma transição e se está formando uma equipe, precisa estar lá para avaliar. Boa parte se assemelha à minha formação.



O titular da Fazenda é José Alfredo Duarte Filho, de Porto Alegre. Não foi obtido contato com ele. Conforme o coordenador da transição, Heron Fagundes, a escolha se deu por seleção.



Duarte Filho é economista formado pela Universidade Católica de Pelotas e cursa Direito na Faculdade Estácio, em Porto Alegre. Tem pós-graduação em Finanças Empresariais e em Planejamento Tributário Estratégico e Gestão de Tributos. É diretor e vice-presidente da Federasul/ACPA (Associação Comercial de Porto Alegre). Atua também como consultor financeiro e tributário.



Além desses, já foram anunciados: na Saúde, Darcy Ribeiro Pinto Filho; no Meio Ambiente, Patrícia Rasia; no Instituto de Previdência e Assistência Municipal (Ipam), André Francisco Wiethaus; no Desenvolvimento Econômico, Trabalho e Emprego, Carlos Heinen; e na Cultura, Adriana Antunes.