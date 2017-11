Agenda: Inscrições para a Oficina de Honestidade Artística encerram-se nesta quarta

Oficina 01/11/2017 | 09h03 Atualizada em

Encerram-se nesta quarta as inscrições para a Oficina de Honestidade Artística, promovida pela Unidade de Dança da Secretaria Municipal da Cultura. Serão oferecidas 15 vagas para artistas ou estudantes de dança, teatro, artes visuais, cinema ou áreas afins. A atividade consiste em um tipo de residência com os artistas Jorge Alencar e Neto Machado, que vivem em Salvador e atuam no Brasil e no exterior.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas com a equipe da Unidade de Dança, no Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312).