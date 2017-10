Winck se diz alegre e entusiasmado para retorno como técnico do Caxias

De olho em 2018 14/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Depois de comandar o Caxias no Gauchão 2017, Winck treinou o Criciúma por 21 jogos na Série B do Brasileirão

Luiz Carlos Winck ainda não falou oficialmente como técnico do Caxias, mas já se mostrou esperançoso e contente por reassumir o comando do time em que foi Campeão do Interior e semifinalista do Gauchão 2017.

A direção grená confirmou o retorno de Winck ao Centenário na tarde desta sexta-feira, com o discurso de que vê o ex-jogador de Seleção Brasileira como uma unanimidade na torcida grená.

– Nós tínhamos a concepção que teríamos que trazê-lo de volta porque ele é uma unanimidade junto à direção e junto à torcida. Tudo pelo bom trabalho que ele fez neste ano – resumiu José Caetano Setti, vice de futebol do Caxias.

A apresentação do treinador será no dia 26 de outubro, durante a Confraria Grená, no salão da igreja de Nossa Senhora da Saúde. Antes disso, Winck diz não poder conceder entrevista, mas em poucas palavras se mostrou entusiasmado com a nova oportunidade.

– A direção pediu que eu não falasse, mas voltar para o Caxias é uma alegria. Em resumo é isso. Tenho uma identificação muito grande com o clube, com a cidade – revelou o treinador.

Segundo o técnico, de 54 anos, o acerto com a direção do Caxias foi rápido, mas feito por intermédio do seu empresário, Vinícius Prates.

– Eu não me envolvi diretamente. Foi numa conversa no começo do mês que acertamos. Sei que a direção tinha conversas com outros treinadores e o momento culminou com minha saída do Criciúma – contou.

Winck treinou o Criciúma em 21 jogos da Série B deste ano, onde teve um aproveitamento de 54%. Ao todo, foram nove vitórias, sete empates e cinco derrotas no Tigre. A demissão do time catarinense veio após a derrota por 2 a 1 para o Juventude, em casa, no dia 12 de setembro.

No Caxias, no começo do ano, Winck comandou o time em 15 jogos no Campeonato Gaúcho. Foram oito vitórias, quatro derrotas e três empates, contabilizando aproveitamento de 62%, e que garantiu a equipe em terceiro lugar na competição, sendo eliminado nas semifinais pelo Inter, nos pênaltis.

Com os resultados, o Caxias acabou conquistando vagas na Copa do Brasil e na Série D de 2018, metas já destacadas pelo treinador.

– Espero que o Caxias continue neste crescimento. Planejamos um acesso da D para a C, fazer outro belo Gauchão e, quem sabe, uma campanha brilhante na Copa do Brasil – comentou o técnico, que em 2015 chegou às quartas de final da Série D com o Lajeadense, sendo eliminado pelo Ríver, do Piauí.

Até o momento, o Caxias tem vínculo com cinco atletas para a temporada 2018: Lúcio (goleiro), Jean (zagueiro), Tinga (meia), Diego Miranda (meia) e Nicolas (atacante).

Números de Luiz Carlos Winck

- Idade: 54 anos

- Alguns time que treinou: São José-RS, Sampaio Corrêa-MA, Inter-SM, Esportivo, Passo Fundo, Lajeadense, Pelotas, Caxias, Criciúma-SC

- Pelo Caxias no Gauchão 2017: 15 jogos, 8 vitórias, 4 empates, 3 derrotas

- Pelo Criciúma na Série B 2017: 21 jogos, 9 vitórias, 7 empates, 5 derrotas