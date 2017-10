Técnico Luiz Carlos Winck retorna ao Caxias para a temporada 2018

Comando definido 13/10/2017 | 16h34 Atualizada em

O Caxias confirmou nesta sexta-feira o retorno do técnico Luiz Carlos Winck. Após a grande campanha no Gauchão desta temporada, ele será o comandante do time em 2018. A apresentação oficial vai ocorrer no próximo dia 26 de outubro, durante a Confraria Grená, no salão da igreja de Nossa Senhora da Saúde.

Depois de deixar o Caxias, Winck comandou o Criciúma em 21 jogos da Série B. Com ele, o Tigre teve o aproveitamento de 54%, com nove vitórias, sete empates e cinco derrotas, se distanciou da zona de rebaixamento e até encostou no G-4. Mesmo assim, o clube catarinense optou pela troca após a derrota em casa para o Juventude.

Pelo Caxias, Winck conquistou o título do Interior no Gauchão e alcançou as semifinais do campeonato. Com isso, possibilitou ao clube disputar em 2018 a Copa do Brasil e a Série D.

O acordo foi fechado na última quarta-feira. Além de Winck, chegam ao Centenário o preparador físico Luciano Ilha e o auxiliar Zé Carlos Marques. O contrato é válido até o término da Série D.