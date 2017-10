Seminário que integra a programação do Mês do Idoso alerta para endividamento

Mês do idoso 02/10/2017 | 07h00 Atualizada em

O endividamento cada vez maior de idosos é tema de um seminário que ocorre hoje no Serviço Social do Comércio (Sesc), em Caxias do Sul, dentro da programação do Mês do Idoso. O evento também abordará os golpes sofridos na terceira idade e a violência financeira, crime que geralmente envolve a apropriação ilícita de dinheiro e patrimônio de homens e mulheres acima dos 60 anos. O seminário contará com a presença do coordenador do Procon Caxias, Luís Fernando Horn e da equipe do Núcleo de Pesquisa de Educação, Trabalho e Movimentos Sociais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).

— Todos os anos fazemos uma avaliação entre os conselheiros e viemos percebendo que sempre ampliamos as atividades e a participação dos idosos. Esse ano, teremos a terceira edição do seminário da pessoa idosa tratando sobre o endividamento na terceira idade e os números de denúncias de golpes, que vem sendo bem significativo. É uma das ações de conscientização que entendemos ser de maior destaque — ressalta Franciele Roso, presidente do Conselho Municipal do Idoso.

Uma mesa redonda com relatos de idosos e o lançamento do programa Hipervulneráveis Terceira Idade, que trata de defesa ao consumidor, também integram as atividades de hoje.

Além do alerta que será debatido do seminário, o Conselho e diversas entidades parceiras prepararam uma extensa e diversa programação com workshops, oficinas, apresentações, mostras e discussões sobre assuntos como saúde, literatura e arte para aqueles que vivem a melhor idade. A abertura oficial ocorreu sábado com uma missa no Lar da Velhice.

Segundo Franciele, o Mês do Idoso também pretende dar destaque à questão da contribuição do Fundo Municipal do Idoso.

— Essa rede tem uma dependência bastante grande desses valores que são repassados. É significativo falar disso para uma população que muitas vezes nem sabe que pode contribuir com isso — explica.

Confirma a programação completa:

2 de outubro

O quê: Seminário da Pessoa Idosa.

Onde: Teatro do SESC (Rua Moreira César, 2462).

Horário: 8h30min às 17h.

Quanto: 1kg de alimento não perecível. Inscrições feitas na hora.

-

O quê: Apresentação de Arte Literária.

Onde: Palco Central na Praça Dante Alighieri (Rua Sinimbú, S/N).

Horários: Das 10h às 11h e das 15h às 16h.

Quanto: gratuito.

3 de outubro

O quê: Oficina de Bordados Poéticos com Bel Porazza.

Onde: Galeria de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1333).

Horários: Oficina 1 - 9h às 12h e Oficina 2 - 14h às 17h30min.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelos números: 3214-5937 ou 3221-1118.

-

O quê: Tenda da Saúde dos Idosos.

Onde: Salão dos Capuchinhos (Rua General Sampaio, 189).

Horário: 13h30min às 17h30min.

Quanto: gratuito.

4 de outubro

O quê: Apresentação Cultural da Cia Tem Gente Teatrando.

Onde: Ginásio Esportivo São Boaventura (Rua General Sampaio, 189).

Horário: 14h30min às 16h.

Quanto: 1kg de alimento não perecível.

Inscrições pelo número: 3220-9570.

-

O quê: Palestra Educativa: Saúde do Idoso (haverá verificação da pressão arterial).

Onde: Centro de Convivência Paz e Bem (Rua Flávio Chaves, 86).

Horário: 14h às 16h.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo número: 3223-6907.

5 de outubro

O quê: Oficina de Máscaras com Renata Medeiros.

Onde: Museu Municipal (Rua Visc. de Pelotas, 586).

Horário: 14h às 16h.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelos números: 3214-5937 ou 3221-1118.

-

O quê: Oficina de Dança com o Grupo Requebra.

Onde: Centro de Convivência Capuchinhos (Rua Gen. Mallet, 33).

Horário: 13h30min às 16h30min.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo número: 3220-5682.

6 de outubro

O quê: Plenária Conselho Municipal do Idoso - CMI.

Onde: Anfiteatro Vereador Marino Kury (Rua Alfredo Chaves, 1323).

Horário: 8h30min às 10h30min.

Quanto: gratuito.

8 de outubro

O quê: Almoço Beneficente da SCAN.

Onde: Paróquia São Pelegrino (Av. Itália, 54).

Horário: 12h30min.

Quanto: R$ 40 (adulto) R$ 20 (criança)

Ingressos à venda na SCAN.

9 de outubro

O quê: Oficina da Beleza: Terceira Idade, Bem-estar em Alta. Onde: Centro de Convivência Capuchinhos (Rua Gen. Mallet, 33).

Horário: 13h30min às 16h30min.

Quando: gratuito.

Inscrições pelo número: 3220-5682.

10 de outubro

O quê: Palestra Sexualidade Saudável no Envelhecimento: Mitos x Medos.

Onde: Teatro do SESC (Rua Moreira César, 2462).

Horário: 14h às 16h.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo número: 3226-3870.

11 de outubro

O quê: 4º Mostra Sênior: Lazer em Dança.

Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 926).

Horário: 14h às 16h30min.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo número: 3221-5233.

18 de outubro

O quê: Palestra Trânsito e idoso, que cuidados tenho que ter?

Onde: Teatro do SESC (Rua Moreira César, 2462).

Horário: 14h às 15h.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo número: 3221-5233.

19 de outubro

O quê: Palestra Educativa sobre o Alzheimer

Onde: Centro de Convivência Paz e Bem (Rua Flávio Chaves, 86).

Horário: 14h às 16h

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo telefone: 3223-6907

20 de outubro

O quê: Aulão de Yoga com Dança Circular.

Onde: Quadra de Esporte SESC (Rua Moreira César, 2462)

Horário: 14h às 15h30min.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo telefone: 3221-5233.

25 de outubro

O quê: Apresentação do Coral Convivendo e do Grupo Ritmo e Movimento.

Onde: Associação Jesus Senhor (Rua Mal. Floriano, 1536).

Horário: 14h às 16h30min.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo telefone: 3221-7594.

26 de outubro

O quê: Certificação dos Contribuintes do Fundo Municipal do Idoso.

Onde: Auditório da Prefeitura Municipal de Caxias do Sul (Rua Alfredo Chaves, 1333).

Horário: 18h às 19h30min.

Quanto: gratuito.

28 de outubro

O quê: Baile Festivo do Mês do Idoso.

Onde: Salão dos Capuchinhos (Rua General Sampaio, 189).

Horário: 14h às 17h (Missa, chá com cuca e baile).

Quanto: R$ 5.

Inscrições até 24 de outubro pelo telefone: 3226-3870.

31 de outubro

O quê: Encerramento do Mês do Idoso com Show de Humor.

Onde: UCS Teatro (Rua Francisco Getúlio Vargas, 926).

Horário: 14h às 15h30min.

Quanto: gratuito.

Inscrições pelo telefone: 3221-5233.