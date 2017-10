Seminário Fátima Life de Segurança e Medicina do Trabalho recebe inscrições só até sexta-feira em Caxias do Sul

Qualificação 25/10/2017 | 16h57 Atualizada em

As inscrições para o 2º Seminário Fátima Life de Segurança e Medicina do Trabalho se encerram nesta sexta-feira. O evento está programado para o dia 7 de novembro em Caxias do Sul e contará com um time multidisciplinar de painelistas das áreas da saúde, engenharia, segurança do trabalho, direito e recursos humanos para debater temas atuais e imperativos no âmbito de rotinas trabalhistas.

Leia mais

Natal Luz de Gramado prevê concluir estrutura na véspera do primeiro desfile

Apesar da maioria dos motoristas usarem faróis ligados durante o dia, lei não consegue frear acidentes em Caxias

Os profissionais abordarão temas relacionados a doenças psicossociais e o trabalho, insalubridade, periculosidade e a proposta da reforma trabalhista e da Previdência Social, entre outros. O seminário é voltado para diretores, gerentes e coordenadores de recursos humanos, médicos, advogados, engenheiros, enfermeiros, técnicos de segurança e demais profissionais das áreas de saúde, segurança do trabalho e gestão de pessoas.

As inscrições e o valores para participar do seminário pode ser conferidas no link bit.ly/2gE2je4. Clientes Fátima Saúde Gestão da Saúde têm direito a dois ingressos cortesia para o evento. O seminário ocorre no Teatro São Carlos, em São Pelegrino.