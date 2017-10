Revelação caxiense encerra temporada com título gaúcho e vice brasileiro

Hipismo 07/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Oito anos de hipismo, títulos gaúchos e um sonho de disputar competições nacionais e internacionais resumem o currículo de Marcelo Rodrigues da Rocha. O caxiense de 18 anos é uma das revelações do Estado na modalidade e projeta crescer ainda mais na sequência da carreira.

Em 2017, Marcelo foi campeão gaúcho e vice do Brasileiro na categoria Jovem Cavaleiro (1m20cm). As duas, segundo o próprio competidor, fazem parte das suas maiores conquistas, assim como o Estadual na categoria até 1m10cm, em 2015.

O cavaleiro iniciou no hipismo em 2009, em Caxias do Sul, mas atualmente reside em Novo Hamburgo, na Hípica do Vale, onde trabalha. Por lá, tem uma rotina pesada de treinos, orientados pelo proprietário e instrutor Ricardo Alcoba Kroeff.

Se em 2015, ainda em Caxias, o Zorro era seu fiel companheiro, desde o ano passado o caxiense monta em cavalos diferentes.

– A partir de 2016 passei a montar cavalos diferentes, o que me proporcionou um grande crescimento e amadurecimento no esporte. Atualmente, devido ao fato de estar trabalhando, ocorrem mudanças constantes de cavalo. No vice brasileiro e no título gaúcho, montei o cavalo Sir Italy Joter, do Haras Joter – comenta Marcelo, que destaca a paixão pelo esporte e pelos cavalos como incentivos para a sequência na modalidade.

Agora, o objetivo é crescer nacionalmente. Para isso, dedicação e total entrega aos treinos:

– Gostaria de me tornar um cavaleiro de alto nível e disputar provas nacionais e internacionais. Tenho consciência de que, para que isto aconteça, é necessário muita dedicação e treinamento – acrescenta o jovem, sempre assessorado pela mãe Claudia Rocha.

Os próximos desafios do cavaleiro são a partir de novembro, com a Copa Gaúcha de Saltos, da Federação Gaúcha de Esportes Equestres (FGEE), o Festival Hípico Noturno da Brigada Militar, o Festival Hípico do 3º Regimento de Cavalaria de Guarda de Porto Alegre e o Torneio de Encerramento da Sociedade Hípica de Porto Alegre.