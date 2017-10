PSDB de Caxias do Sul elege diretório

Mirante 09/10/2017 | 07h00 Atualizada em

A vereadora e pré-candidata a deputada federal Paula Ioris foi reconduzida à presidência do PSDB de Caxias, sábado. Depois de um período de turbulência, com a destituição do diretório e da executiva em maio de 2015, então sob a presidência de Moacyr Bressan, os sinais agora são de entendimento.

Na convenção municipal, houve consenso na formação de chapa única para o comando do partido até 2019. Ozório Rocha é o vice-presidente.

Sara Ferreira Scarsi ocupa o cargo de secretária-geral; Samuel Avilla, tesoureiro; Michel Sonda, 1º vogal; Virgínia Biglia, 2ª vogal; Rudi Araujo Freitas, 1º suplente; Fernando Spiller, 2º suplente; Eliude Meyrer, 3ª suplente; e Rafael Perini, 4ª suplente.