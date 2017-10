Promoção de ingressos e mudanças no time para enfrentar o Londrina

Juventude 09/10/2017 | 20h31 Atualizada em

Bruno Collaço voltará à lateral esquerda no lugar do machucado Pará

Bruno Collaço voltará à lateral esquerda no lugar do machucado Pará Foto: Roni Rigon / Agencia RBS

Promoção de ingressos e mudanças no time são os atrativos para que o torcedor do Juventude compareça ao Alfredo Jaconi na sexta-feira, às 21h30, quando o time recebe o Londrina pela 29ª rodada da Série B.

Em alusão ao Outubro Rosa, as mulheres que forem ao jogo vestindo a camisa do Ju, terão entrada gratuita. Já os ingressos normais, que começaram a ser vendidos nesta segunda-feira custam R$ 20.

Como mudanças, o treino da tarde de segunda-feira confirmou o retorno de Bruno Collaço à lateral esquerda, Tinga como lateral-direito e Mateus Santana como volante, na vaga de Lucas, que está suspenso. No fim de semana, Bruno Ribeiro treinou entre os titulares na lateral direita, Bruninho como volante e Wallacer no meio, com Tinga, Fahel e Leílson poupados, mas ambos estão aptos para o confronto. No ataque, Tiago Marques não treinou na segunda-feira, pois foi dispensado para tratar de assuntos pessoais em São Paulo. Contra o Londrina, o Ju deve ter Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Fahel e Mateus Santana; Yago, Wesley Natã e Leílson; Tiago Marques.