Projeto social contempla jovens com baile de debutantes em Bento Gonçalves 

Quatorze jovens de Bento Gonçalves viverão uma noite de princesa neste sábado. Elas participam do Projeto Sonhos de Menina Moça, coordenado pela prefeitura. O baile de debutantes será no Clube São Bento, às 19h30min.

As debutantes terão direito a vestido, salto e maquiagem e valsa conduzida pelos padrinhos. Além da festa, as jovens recebem formação desde março, semanalmente, sobre criação de texto, cultura do município, sexualidade, cuidados com a saúde da mulher, etiqueta, informática, entre outros.

Neste ano, o enfoque ficou por conta da profissionalização. Todas as participantes já estão empregadas ou encaminhadas em empresas que aderem ao Jovem Aprendiz.

Em quatro anos, o projeto social, coordenado pelo gabinete da primeira dama, já beneficiou 64 meninas.