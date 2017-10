Professores grevistas bloqueiam entradas da 4ª CRE em Caxias do Sul 

Educação 23/10/2017 | 08h40 Atualizada em

Um grupo de mais de 20 professores ligados ao Sindicato dos Professores do Rio Grande do Sul (Cpers-Sindicato) bloqueia a entrada da 4ª Coordenadoria Regional de Educação (4ª CRE), no bairro Cinquentenário, em Caxias do Sul. O ato iniciou por volta das 7h desta segunda-feira e deve se estender ao longo da manhã.

Conforme David Carnizella, diretor-geral do 1° Núcleo do Cpers em Caxias, o protesto ocorre simultaneamente em outras coordenadorias do Estado.

— Tem muitas pessoas mobilizadas em Caxias e já são muitos dias de greve. Queremos abrir diálogo, com negociação, e por isso estão sendo feitos atos como esse. A ideia é permanecermos aqui até que o governo receba o pessoal que está em Porto Alegre — explica.

Além do diálogo para negociação, os manifestantes também protestam pela garantia de direitos aos professores contratados — o governo estadual chegou a pedir a demissão dos docentes temporários que aderiram ao movimento grevista, mas uma liminar da Justiça proibiu as dispensas no início do mês.

Leia mais

Grupos de auxílio a pacientes de câncer de mama promovem ato de conscientização em Caxias

Fórum de Caxias do Sul reabre em novo prédio nesta segunda-feira

— Os contratados são mais de 80% nas escolas. Óbvio que a gente defende o concurso público, mas diante da precariedade, os contratos têm que ser mantidos, até para garantir o fim do ano letivo — reforça David.

Não há alteração no trânsito nas redondezas da 4ª CRE. Os manifestantes se concentram apenas na calçada. Eles usaram cadeados para barrar as entradas principal e dos fundos.