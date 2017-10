Procon Caxias quer inibir propostas ilegais que comprometam a renda dos idosos

Prejuízo financeiro 03/10/2017 | 07h30 Atualizada em

Coordenador do Procon Caxias palestrou em atividade organizada pelo Conselho Municipal do Idoso

Um programa que será lançado na sexta-feira pelo Procon Caxias faz um alerta sobre os abusos praticados por instituições financeiras contra os idosos. O Hipervulnerável 3ª Idade vem para ajudar a reduzir uma das principais demandas nos serviços que auxiliam as pessoas da terceira idade em Caxias do Sul: o endividamento. O número de casos vem crescendo, segundo a presidente do Conselho Municipal do Idoso (CMI), Franciele Roso, principalmente em função da oferta de crédito consignado. Por lei, até 35% da renda do idoso pode ser comprometida com empréstimos e financiamentos. Não há números atualizados sobre o saldo de dívidas de aposentados e pensionistas na modalidade de crédito consignado no Brasil, mas, em 2014, esse montante era de R$ 66,8 bilhões, segundo o Banco Central.

Em Caxias, em um primeiro momento, o programa do Procon pretende identificar quais são e como as financeiras e instituições bancárias abusam financeiramente dos idosos. O órgão orienta que as pessoas com mais de 60 anos procurem ajuda para denunciar os golpes que sofreram - mesmo que não tenham cedido à proposta. No próximo mês, com base nas denúncias, o Procon deverá notificar as financeiras que lesaram os consumidores da terceira idade. Se os casos continuarem se repetindo, novas ações serão tomadas juntamente com os ministérios públicos Estadual e Federal e a Polícia Civil, parceiros do programa.

— Temos de colocar um limite ou as pessoas continuarão sofrendo com esses golpes. A nossa ideia agora é alertar para o problema, mas também agir firmemente para que não existam mais casos de pessoas lesadas — explica o coordenador do Procon, Luiz Fernando Horn, que palestrou sobre o tema ontem à tarde no Serviço Social do Comércio (Sesc), no 3º Seminário da Pessoa Idosa.

O evento reuniu mais de 100 pessoas no Teatro do Sesc e abriu oficialmente a programação do Mês do Idoso, promovida pela prefeitura e pelo CMI.

No encontro, dona Eiraci Casagrande, 85 anos, subiu ao palco para contar suas experiências negativas e dar conselhos.

Apenas neste ano, ela foi vítima em três investidas. No último, um banco teria entrado em contato com a caxiense oferecendo um empréstimo a juros quase nulos. Ela conta que chegou a ir atrás da proposta, mas recusou porque não teria se sentido confiante. A ........ tentativa de tirar dinheiro de Eiraci, que trabalhava como professora antes de se aposentar, foi a mais traumática. Não envolveu instituições financeiras, o que deixa claro que hoje há muitos tipos de golpes contra pessoas da terceira idade. Ela foi abordada na rua por um homem que pediu ajuda para comprar roupas em um brechó. Disposta a auxiliar, a aposentada entrou no carro do golpista, que tentou levá-la a um banco para retirar dinheiro.

— Logo entendi que algo estava errado. Corri perigo, claro, mas consegui pedir ajuda. Fiquei muito triste porque fiquei com pena daquela pessoa no início, quis ajudar, e ele queria me prejudicar — conta Eiraci, que hoje só vai ao banco em horários de bastante movimento.

ONDE PROCURAR AJUDA

* Procon Caxias (Rua Visconde de Pelotas, 449)

* Conselho Municipal do Idoso (Rua Borges de Medeiros, 221)

* Serviço de Assistência Jurídica Gratuita (Saju), na Universidade de Caxias do Sul

* Defensoria Pública (Av. Independência, 2.393)

* Fórum - setor de Justiça e Cidadania (Dr. Montaury, 2.007)

DICAS

* Não assine qualquer documento sem ler atentamente o conteúdo.

* Não tome nenhuma decisão por impulso.

* Quando a proposta de empréstimo for feita, calcule antes de aceitar e se pergunte: conseguirei pagar?

* Fique atento ao número de parcelas do financiamento. Quando se tratar de empréstimo, muitas vezes, os valores são baixos, mas o número de parcelas é muito grande, o que pode comprometer a renda por muito tempo.

* Tente ir, principalmente a bancos e lotéricas, sempre acompanhado de alguém de confiança.

* Não ande com todos os documentos e o extrato bancário na bolsa.

* Sempre busque ajuda e apoio antes de tomar qualquer decisão.

PROGRAMAÇÃO DO MÊS DO IDOSO

Terça

O quê: oficina de bordados poéticos com Bel Porazza, na Galeria de Arte Gerd Bornheim (Rua Dr. Montaury, 1333)

Horários: das 9h às 12h e das 14h às 17h30min

Quanto: gratuito

Inscrições: 3214-5937 e 3221-1118.



O quê: tenda da saúde dos idosos, no Salão dos Capuchinhos (Rua General Sampaio, 189)

Horário: 13h30min às 17h30min

Quanto: gratuito



Quarta

O quê: apresentação cultural da Cia Tem Gente Teatrando, no Ginásio Esportivo São Boaventura (Rua General Sampaio, 189).

Horário: 14h30min às 16h

Quanto: um quilo de alimento não perecível

Inscrições: 3220-9570



O quê: palestra educativa Saúde do Idoso, no Centro de Convivência Paz e Bem (Rua Flávio Chaves, 86)

Horário: 14h às 16h

Quanto: gratuito

Inscrições: 3223-6907