PM de folga reconhece procurado da Justiça que fazia compras em Gramado

Um policial militar de folga reconheceu um procurado da Justiça que fazia comprar em Gramado neste feriado de Nossa Senhora Aparecida. Rodrigo Fontoura da Fontoura, 33 anos, possuía um mandado de prisão por crime de roubo expedido pela Vara de Execuções Criminais (VEC) de Porto Alegre.

O criminoso foi reconhecido por um brigadiano de folga que também fazia compras no supermercado. O PM acionou colegas do Pelotão de Operações Especiais (POE) e monitorou os passos do procurado. Fontoura foi capturado às 15h quando chegava em uma residência no bairro Mato Queimado.

Além do assalto pelo qual foi preso, Fontoura possui uma extensa ficha criminal com antecedentes por roubo a estabelecimento comercial, roubo a residência, roubo de veículo e porte ilegal de arma de fogo. Ele é natural de Porto Alegre.