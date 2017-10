Palestra em Caxias do Sul aborda construção da paz nas escolas 

Justiça restaurativa 06/10/2017 | 06h00 Atualizada em

Uma palestra na noite desta sexta-feira debaterá a implantação de círculos restaurativos para resolução de conflitos em escolas da cidade. A norte-americana Kay Pranis trará exemplos aplicados em outros países durante a explanação do tema Justiça Restaurativa (JR) no Processo Educativo - Um caminho possível. O encontro é gratuito e ocorre no auditório do Sindiserv, às 19h. Na mesma noite, ocorre a formação de 33 voluntários da paz, que participaram de um curso avançado sobre círculos de paz.

Caxias do Sul é uma das três cidades do Brasil que está recebendo a visita de Kay. A especialista já passou por Fortaleza e Porto Alegre e ficará em Caxias até a próxima semana, onde ministra um curso de formação sobre círculos escolares para 25 pessoas, entre professores, promotores de Justiça, assessores pedagógicos e integrantes do Núcleo de Justiça Restaurativa de Caxias.

— A metodologia pode ser aplicada em diversas questões nas escolas. A palestra é aberta ao público para mostrar a importância desta metodologia — ressalta Eva Teixeira Domingues, coordenadora do Programa Municipal de Pacificação Restaurativa Caxias da Paz.

Além de ser considerada uma liderança internacional em JR, Kay já escreveu diversos livros sobre a construção da paz. Desde 1998, realiza treinamentos em comunidades, escolas, prisões, igrejas e cidades rurais em Minnesota e Chicago, nos Estados Unidos. O encontro de hoje à noite é promovido pela prefeitura, pelo Tribunal de Justiça, pela Fundação Caxias e pela Universidade de Caxias do Sul (UCS).

O Sindiserv fica na Rua Carlos Giesen, 1217, bairro Exposição (perto da prefeitura).