Operação Balada Segura prende cinco motoristas bêbados em Caxias do Sul

Flagrante 08/10/2017 | 14h05

Nem mesmo a realização de operações rotineiras conseguem conscientizar ou até sensibilizar motoristas de Caxias do Sul. Na madrugada deste domingo, barreiras montadas nas ruas Marechal Floriano, Coronel Flores e Os Dezoito do Forte flagraram 35 condutores sob influência de álcool. Destes, cinco foram presos por apresentarem índice superior a 0,33 mg\l de álcool por litro de ar expelido pelos pulmões.



De acordo com informações da Fiscalização de Trânsito, a Operação Balada Segura deste final de semana contou com a presença de 20 fiscais e 16 guardas municipais, além de policiais rodoviários e militares. Ao todo, 198 veículos foram abordados e entregues 63 autuações, em 2h30min de blitz. Também foram recolhidos nove veículos, identificados seis condutores sem habilitação e dois com o direito de dirigir cassado.



Operações com a forte presença de agentes da segurança pública, juntamente com a fiscalização de trânsito, devem se repetir com maior frequência para reduzir as perdas sociais que decorrem dos acidentes de trânsito ocasionados pela influencia de álcool. A Balada Segura, ainda conforme informações da Fiscalização, tem o objetivo de dar mais visibilidade à sociedade de que é necessário respeitar as normas de trânsito para não sofrer penalização.



A finalidade da penalização tem caráter pedagógico, uma vez que há motoristas que desrespeitam as normas de trânsito quando não visualizam uma real chance de serem fiscalizados.