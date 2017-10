Opções de lazer para o final de semana na região

Entretenimento 13/10/2017 | 18h25 Atualizada em

Entusiastas de antiguidades automobilísticas não podem perder o 1º Encontro de Carros Antigos, que ocorre neste sábado, em Galópolis, em Caxias do Sul. Já para famílias que preferem a tradição, Flores da Cunha comemora os 50 anos da Festa Nacional da Vindima.

Leia mais:

Confira abaixo essas e outras dicas de entretenimento:

FLORES DA CUNHA

Festa de Integração

A Festa de Integração alusiva ao cinquentenário da Fenavindima ocorre a partir das 10h30min do domingo na Igreja Matriz Nossa Senhora de Lourdes, na Rua Vinte e Cinco de Julho, no centro de Flores da Cunha. Haverá missa em talian, seguido de almoço no salão paroquial — junto à igreja —, com o tradicional cardápio: massa, pão, saladas, maionese, galeto e carne de porco.

No local, os participantes, serão recepcionados por brincadeiras clássicas como os jogos do "sindicato", cavalinhos e mora, e receberão um exemplar da revista dos 50 Anos da Fenavindima. Haverá ainda show com o grupo Ricordi.

:: Quanto: os ingressos custam R$ 50 (almoço + revista) e podem ser adquiridos nos seguintes pontos: CDL (só até a manhã deste sábado), Tri Hotel, Sindicato dos Trabalhadores Rurais e posto Trebobrás (São Gotardo).

CAXIAS DO SUL

1º Encontro de Carros Antigos

Quem for a Galópolis poderá desfrutar de uma rápida viagem ao tempo neste sábado. O aspecto histórico da comunidade caxiense deve receber reforço de uma frota de raridades automobilísticas no 1º Encontro de Carros Antigos. Além da exposição das antiguidades, o evento contará com opções de gastronomia e show com a banda Lennon Z and Sickboys Trio.

Para quem pretende participar expondo ou apreciando os veículos, há algumas regras: será proibido som automotivo, "borrachão" e empinar moto. Só serão aceitos carros com mais de 25 anos e em boas condições — que poderão participar com pagamento de inscrição. O 1º Encontro de Carros Antigos ocorre nas Rua Edviges Galló e Hércules Galló, junto à subprefeitura, a partir das 8h.

:: Quanto: a inscrição para expositores de carros ou motors é R$ 30 e 1 kg de alimento não perecível. O período para se cadastrar vai das 8h até às 15h, no local. Para o público, a entrada é gratuita.

GARIBALDI

Fenachamp

A Fenachamp chega à segunda semana de programação mantendo a expectativa de agradar milhares de visitantes com ampla variedade gastronômica para todos os bolsos, vinícolas renomadas no setor, estrutura para esportes ao ar livre (bungee jump, tirolesa e escalada) e diversidade musical.

Neste sábado, estão previstas apresentações do coro infantojuvenil da Escola São Marcos e do Grupo Fratelli e Fratellini (às 16h30min); e shows, de rock com a banda Megadrivers, soul com Laura Dalmas e Cabelo Cacheado e country / blues com Os Daltons. Já no domingo, a programação musical inicia a partir das 11h e prossegue até as 20h com shows de pop, mpb, pagode e sertanejo.

A Fenachamp ocorre no Parque da Fenachamp, na VRS-313, São Miguel, em Garibaldi. No sábado, o evento abre das 16h30min às 22h30min, e no domingo, das 11h às 20h30min. Mais informações em fenachamp.com.br

:: Quanto: os ingressos antecipados custam R$ 10, pelo site do evento e nas lojas Benoit de Garibaldi. No local, o preço é R$ 15. O estacionamento também é R$ 15. Há a opção de passaporte, que custa R$ 120 e dá direito à entrada e ao estacionamento para todos os dias da festa. Grupos acima de 10 pessoas desembolsam R$ 10 cada um.

ARROIO DO SAL

Oktobermar

Tecnicamente não corresponde à região, mas o município de Arroio do Sal é referência da Serra quando se trata de litoral gaúcho. E neste final de semana, a querida "praia dos caxienses" promove os últimos dias do Oktobermar, cuja primeira edição ocorre desde a quinta-feira.

A programação ocorre na Praça da Emancipação, Praça Emancipação, localizada na Avenida Alegrete, no largo da prefeitura de Arroio do Sal. No local, há a presença de expositores e estão previstos shows musicais da banda Real Madrid, no sábado, às 21h e no domingo, ao meio-dia. O evento é aberto ao público.