Ocupação do antigo prédio do INSS, em Caxias, pode demorar mais de dois anos

Serra Gaúcha 01/10/2017 | 12h07

Enquanto a prefeitura de Caxias do Sul tenta recuperar espaços utilizados pelo movimento comunitário, o antigo prédio do INSS, cedido pela União ao município, segue desativado e com perspectiva de um longo período até ser ocupado. Até o final deste mês, a Secretaria do Planejamento pretende finalizar o termo de referência. Depois, vai licitar uma empresa para identificar se existe necessidade de reformas na estrutura. A previsão é que essa fase seja concluída até meados de 2018. A etapa seguinte será para elaboração do projeto, do orçamento e realização de obras, com prazo de 19 meses. Isso significa que serão necessários mais dois anos e quatro meses para a conclusão, conforme a previsão da Secretaria de Planejamento.

O termo de cedência da União, de fevereiro de 2017, é de dois anos e prevê que a ocupação comece neste período, segundo o secretário Fernando Mondadori. Mas, diante da projeção, ele diz que a prefeitura fará um pedido de prazo maior. O secretário afirma que o prédio vai abrigar todas as atividades que estão hoje na sede administrativa da Fundação de Assistência Social, a Vigilância Sanitária e a UBS Cinquentenário, além de receber um posto da Guarda Municipal. A ideia é economizar cerca de R$ 35 mil por mês com aluguéis. O processo para utilização do espaço ainda não está definido: poderá ocorrer de forma parcial à medida que as reformas avançarem ou somente ao fim dos trabalhos.

O antigo prédio do INSS fica na Rua Pinheiro Machado, em São Pelegrino, e abrigou até maio de 2011 o Centro Especializado em Saúde.