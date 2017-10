Mulher é condenada a 22 anos por assassinato de marido em Caxias

Condenação 10/10/2017 | 08h45 Atualizada em

Após mais de 15 horas de julgamento, o Tribunal do Júri condenou, na madrugada desta terça-feira, Claudiana Barbacovi a 22 anos e Leandro dos Santos Pereira a 18 anos de prisão pelo envolvimento na morte de Oziel Quadros de Melo, 32 anos, ocorrido em março de 2015. Um terceiro acusado, que teria sido o mediador da contratação do executor — que nunca foi identificado — foi absolvido.

As investigações apuraram que Claudiana Barbacovi e Leandro dos Santos Pereira, que seria amante dela na época, participaram diretamente da elaboração do crime. Melo foi encontrado morto com um tiro na cabeça na cama dele no início da manhã de 13 de março de 2015. Ele morava no bairro Serrano. Quando os policiais chegaram na casa, parecia um suicídio, porém, a arma não foi encontrada.

Na época, a esposa havia relatado à polícia que estava dormindo em outro quarto quando ouviu um tiro. Ela relatou ter ido até o cômodo onde estava o marido e o encontrado sem vida. Quando saiu para pedir ajuda, encontrou o portão principal da casa aberto. Uma gaveta estava revirada, mas nada foi levado da residência.