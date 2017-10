Meninas de projeto social debutam em Bento Gonçalves

15 anos 29/10/2017 | 17h01 Atualizada em

A noite deste sábado foi especial para 12 meninas de Bento Gonçalves. Elas puderam comemorar os 15 anos em uma festa com tudo o que uma debutante tem direito. E sem custos. Inscritas no Cadastro Único da Secretaria Municipal de Habitação e Assistência Social, elas participaram do projeto Sonhos de Menina Moça — Um conto real, realizado pelo gabinete da primeira-dama.

Leia mais

Projeto social contempla jovens com baile de debutantes em Bento Gonçalves

Secretário de Serafina Corrêa morto em acidente é velado na Câmara de Vereadores

Fiéis participam de missa em homenagem à beatificação do padre João Schiavo, em Caxias do Sul

As adolescentes dançaram a valsa com os padrinhos (representantes de empresas e entidades de Bento) e com familiares. A festa ocorreu no Clube São Bento e contou com a participação de cerca de 200 pessoas. O baile das debutantes encerrou o projeto que iniciou em março. Durante o ano, as garotas receberam formação sobre criação de texto, cultura do município, sexualidade, cuidados com a saúde da mulher, etiqueta, informática, entre outros.

Por meio do Programa Jovem, as 12 meninas terminam o projeto empregadas.

— É um projeto social que visa à promoção da cidadania e da autoestima destas jovens. Além disso, contribui com o fortalecimento dos vínculos familiares e comunitários, e com o desenvolvimento sociocultural e educacional de todas as meninas — ressalta a primeira-dama, Cynthia Pasin.

Participaram do projeto as jovens Andriele da Silva Nascimento, Brenda Manoela Vargas, Caroline da Silva de Miranda, Chaiane Gomes Martins, Chaiane Schirmer Mendes, Emiliana Caetano da Silva, Everli Raisa Pereira da Silva, Kaliandra Bordignon Guedes, Manoela Louisi Trindade Motta, Paola Rático, Stefany Chesini e Thalia de Oliveira.

O projeto Sonhos de Menina Moça é realizado desde 2014 e já contemplou 64 meninas, sempre apadrinhadas por empresas e entidades.