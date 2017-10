Memória: Família Fontana realiza 8º encontro de neste domingo, em São Marcos

Celebração 28/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Os 140 anos da chegada da família Fontana ao Rio Grande do Sul serão celebrados neste domingo, em São Marcos. A programação inicia às 8h, com recepção e café da manhã no Salão Paroquial. Às 10h30 haverá missa na Igreja Matriz, celebrada pelo Padre Ricardo Fontana. Pároco em Bento Gonçalves, ele é descendente de Vitório Fontana, neto de Giovanni Fontana e um dos primeiros a chegar à Serra gaúcha.

O almoço de confraternização, às 12h, conta com a exibição da árvore genealógica da família, homenageando os ancestrais da Serra gaúcha, cujos membros estão espalhados por diversos municípios do sul do Brasil, também presentes em Estados como São Paulo, Rio de Janeiro e Espírito Santo, onde chegaram os primeiros imigrantes, por volta de 1875.

No Rio Grande do Sul, os primeiros Fontana chegaram em 1877. Na Serra, o patriarca da família é Giovanni Battista Fontana, juntamente com a matriarca Francesca Cemin. Giovani era filho do imigrante Antonio Fontana, que desembarcou em Vitória em meados de 1875.

O 8º Encontro da Família Fontana está sendo organizado pelos casais José Luis e Nelse Fontana Michelon; Jules e Ilda Marteninghi Fontana; Darci e Solange Fontana Reis; Fábio e Simone Fontana Baticini; Jadir e Eliane Fontana Chemello. Também atuam Fabrício Fontana Michelon, Vera Fontana Zaniol e Graziela Fontana Rizzon.

- Já temos confirmadas as presenças de aproximadamente 520 pessoas. Elas vêm de diversas cidades da Serra e de municípios catarinenses como Lages e Florianópolis. E ainda contaremos com a presença de membros da família que residem no Paraná. Só de Criciúma virá uma excursão com 42 pessoas – revela Nelse Fontana Michelon.

Para mais informações, entrar em contato com André Fontana pelo telefone: (054) 996764269