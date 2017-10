Memória: A trajetória da família Perondi no Brasil

História 09/10/2017 | 10h00 Atualizada em

A história da família Perondi no Brasil se inicia em 1º de março de 1878, com a chegada dos irmãos Gaetano Luidi Perondi e Gioseppe Dario Perondi, filhos de Pietro Perondi e Maria Girelli, em Ana Rech, distrito de Caxias do Sul. Gaetano Perondi já era casado com Maria Thereza Borsatti, e trouxe da Itália três filhos: Pietro, Hermínea e Alberigo Perondi. A família não tem registros de Hermínea, e Alberigo faleceu logo após chegar no país. Pietro Perondi chegou ao Brasil quando tinha apenas 15 anos.

Mais tarde, Pietro casou-se com Elena Basi, também nascida na Itália. No Brasil, seus pais, Gaetano e Maria Thereza, tiveram ainda outros três filhos: Doralice, Albina e Caitano.

Comissão organizadora dos eventos da família participa da festa do 9º Encontro da família Perondi Foto: Arquivo de Clovis Perondi / Acervo pessoal

Doralice casou-se com Georgio Bachi, Albina casou-se com José Buffon e Caitano, nascido após o falecimento acidental do pai, casou-se com Rosa Bacchi. Na mesma época, também chegou ao Brasil, filho de Pietro Perondi e Maria Gineli, o quinto filho do casal, que também se chamava Pietro Perondi e era casado desde a Itália com Adele Romani.

Os irmãos Gaetano, Gioseppe e Pietro eram naturais de Libiola, Província de Lombardia, na Itália, região que hoje é conhecida como Terça Itália - devido à forte presença de pequenas e micro empresas e distritos industriais que herdaram o espírito de cooperação e empreendedorismo numa região historicamente formada de agricultores familiares. Sabe-se então que Pietro Perondi e Helena Bazi casaram em Caxias do Sul em 1885, viveram e foram sepultados em Ana Rech. O casal teve 16 filhos: Carlos, Hermínieo, Joao, Antonio, Anselmo, José, Dosolina, Angelina, Joana, Maria, Rosina, Albina, Abramo, Hermínea, Ângelo e Virginea.

O primogênito Carlos Perondi casou com Lucia Sitta em 1905, em Ana Rech, indo se estabelecer na comunidade rural de Boa Vista, hoje pertencente ao município de Sanaduva, RS. Lá, eles tiveram 13 filhos: José, Ângelo, Pedro Paulo, Luíz, Germano, Fiorindo, Antônio, Albino, Cecília, Maria, Tereza, Verônica e Rejane.

Reunião

Foto: Arquivo de Clovis Perondi / Acervo pessoal

No próximo dia 22 ocorre o 10º Encontro da Família Perondi, no município de Dois Vizinhos, PR. O evento ocorre a partir das 8h no Parque das Exposições, com almoço, festa de integração, apresentação de talentos e diversas atividades que se estendem até as 18h. Para mais informações sobre o encontro entrar em contato com Fátima Perondi, pelo telefone 54 991561451.

