Mais uma loja despede-se do Triches e ganha novo endereço em Caxias

Caixa-Forte 26/10/2017 | 07h30 Atualizada em

Marca reforçou o mix de produtos, gerando três empregos, no embalo do crescimento de 20% projetado para 2017

Marca reforçou o mix de produtos, gerando três empregos, no embalo do crescimento de 20% projetado para 2017 Foto: Daniel Festugato Sehbe / divulgação

Mais uma loja se reposiciona no mercado a partir do pedido de entrega das salas pelo Shopping Triches, de Caxias. A Cosi, especializada em moda feminina e revenda autorizada de marcas como Anselmi, Biamar e Ambicione, reabriu na última semana as portas em espaço de 250 metros quadrados na Rua Coronel Flores, 393, entre a Júlio e a Pinheiro, no bairro São Pelegrino.

O casal de sócios Daniel Sehbe e Cristiane Velho Sehbe investiu R$ 500 mil na mudança de ponto da Cosi e reforçou o mix, gerando três empregos, no embalo do crescimento de 20% projetado para 2017.

A propósito: continua um mistério o destino futuro do Triches e quem seria o inquilino a locar toda a área comercial.