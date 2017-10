Mais conhecido Papai Noel de Caxias do Sul está de mudança para Gramado

Adeus 27/10/2017 | 09h00 Atualizada em

O Natal em Caxias do Sul não terá mais o sorriso emoldurado pela barba branca nem o abraço carinhoso do seu mais conhecido Papai Noel. Partindo em busca de um sonho, o aposentado Pedro Chimello Neto, 65 anos, vai se mudar para Gramado, cidade onde deve começar a trabalhar como Bom Velhinho ainda nesta semana.

— Estou triste por deixar a cidade que me acolheu há tanto tempo, mas também sigo feliz por poder colocar em prática um desejo muito antigo, que é criar a Casa do Papai Noel no Polo Sul. Além disso, vou poder circular com o meu trenó e participar de mais atividades. Não é sempre que o cavalo encilhado para na tua porta, né? — explica Chimello, que atua há mais de 18 anos como Noel, sendo pelo menos 15 deles no Shopping Iguatemi.

Inicialmente, Chimello e o trenó, fabricado por ele mesmo a partir do chassi de uma Brasília 1979, estarão recebendo o público que visitará o Natal Luz de Gramado em frente ao Hotel Laghetto Stilo, na Avenida Borges de Medeiros.

Por enquanto, a mudança é temporária, mas o Papai Noel, nascido em Pinto Bandeira e morador de Caxias do Sul desde 1973, pretende adquirir uma área na cidade das Hortênsias para construir uma casa toda de pedra, onde, ao lado da mulher, a professora aposentada Marli Paula da Rosa, quer receber os turistas e as crianças durante o ano todo.

— Em Gramado, há muitas oportunidades e espaço para empreender. Fui em busca de uma chance e ela surgiu — conta.

Consigo, Chimello leva toda uma expertise em ser Bom Velhinho. A cada temporada de Natal no shopping, por exemplo, atendia a mais de 22 mil crianças.

— Acho que nasci para isso. Ao longo do tempo, a gente vai aprendendo a ser um pouco psicólogo também. Os pequenos não dão lições e há muitas coisas que me emocionaram nesses anos. Só pelo abraço, consigo saber que a criança está precisando de carinho, de atenção. Elas me contam coisas que nem para a família são reveladas. Elas veem no Papai Noel um amigo, um confidente — conta.

Na última quarta-feira, Chimello visitou o Pioneiro para se despedir e agradecer as vezes que teve seu trabalho divulgado. E presentou a todos com um pirulito e um abraço.

— Só tenho a agradecer. Obrigada por tudo. Feliz Natal, saúde para todos nós — saiu dizendo, antes do tradicional Oh-oh-oh.

NATAL DO BEM

