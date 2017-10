Kátya Teixeira faz show domingo em Caxias

Música 19/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Kátya Teixeira é paulistana, mas, paradoxalmente, quase do interior: cresceu na periferia da maior cidade do país, perto da Serra do Mar, com galinhas no pátio e tios que pescavam numa represa próxima. E é essa amálgama entre floresta e cidade que dá o clima de As Flores do Meu Terreiro, sexto álbum da cantora e compositora, e do show que ela apresenta neste domingo, em Caxias do Sul.

— Minha música é a convergência de tantos Brasis que temos — define Kátya, que gravou o disco ao vivo em um sítio na Serra do Mar, "ao lado de um fogão a lenha", para dar mais autenticidade ao trabalho.

Ela se refere à miscelânea de culturas de São Paulo, mas não só — como pesquisadora das raízes musicais e da cultura popular brasileiras, há mais de duas décadas ela percorre o país, observando a música onde ela acontece.

Leia também:

Feira do Livro de Bento Gonçalves espera vender 30 mil exemplares

3por4: Biólogo Richard Rasmussen estará em dois supermercados da Rede Andreazza para receber fãs nesta sexta-feira

— A música tem a ver com o jeito da pessoa andar, trabalhar, rezar, conviver. Tem a ver com a paisagem sonora, a relação do homem com o ambiente, o sotaque — resume a cantora.

Daí nasceram as 17 músicas do disco, como a canção-título, Trovejô, Bênção da Lua e Minha Moda, entre outras, compostas em parceria com Consuelo de Paula, Paulo Nunes, Paulo Matricó, Catarina Basso, João Evangelista Rodrigues, Lígia Araújo, Rogério Santos, Gildes Bezerra, Beth Magalhães, Wander Porto e Victor Batista.

Kátya acrescenta que o show busca resgatar um pouco a figura dos menestréis, que compunham e viajavam cantando/contando suas histórias. A latinidade é outro elemento forte na obra, tanto que ela se apresenta com instrumentos não tão usuais por aqui, como o guitarrón uruguaio, o violão tercino e o requinto de cabaça, além do ronroco e o violão de sete cordas. Para a cantora, isso é algo natural, pois também somos latino-americanos (embora, às vezes, nos esqueçamos disso).

O show As Flores do Meu Terreiro não é a primeira passagem da paulistana por aqui. Idealizadora do Dandô — Circuito de Música Dércio Marques, ela conheceu Caxias há cinco anos, quando divulgava o projeto. O Dandô, aliás, é um dos orgulhos de Kátya, pois esse intercâmbio de música popular cresceu e hoje está presente em 50 cidades brasileiras e se expandiu também para Chile, Uruguai, Argentina, Portugal e Galícia.

Uma prova de que vale conferir, ao vivo, as flores de Kátya.





Semente





As flores não estão apenas no título do CD e do show de Kátya Teixeira. O encarte do disco traz uma flor de papel-semente que, plantada, se transformará em uma muda de onze-horas.





Agende-se

- O quê: show As Flores do Meu Terreiro, de Kátya Teixeira.

- Quando: domingo, dia 22, às 20h.

- Onde: na Sala de Teatro Valentim Lazzarotto, junto ao Centro de Cultura Ordovás (Rua Luiz Antunes, 312), em Caxias.

- Duração: 90 minutos.

- Classificação: livre.

- Quanto: ingressos a R$ 20, no local.

- O álbum: 17 faixas, R$ 30 (estará à venda durante o show).