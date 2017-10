Juventude quer mais posse de bola e melhor aproveitamento nos contra-ataques

Série B 11/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Manter a bola no ataque e evitar sustos, seja em criação de jogadas ou no aproveitamento de contra-ataques, é um dos pontos a melhorar que o Juventude aproveita a semana de treinos para aprimorar. Na sexta-feira, às 21h30, o alviverde encara o Londrina no Alfredo Jaconi, pela 29ª rodada da Série B.

Nas últimas rodadas, o próprio técnico Gimar Dal Pozzo identificou a dificuldade da equipe em valorizar mais a posse de bola, sobretudo em contra-ataques, utilizando os jogadores velozes Yago, Wesley Natã.

- Treinando (melhorar), dando opção quando retoma a posse de bola, ter uma bola curta com o Leílson junto dos volantes e a bola longa na diagonal com o Tiago, o Natã e o próprio Yago pelo lado - comentou Dall Pozzo, referindo-se às jogadas de criação ofensivas da equipe quando roubar a bola do adversário.

No treino de terça-feira à tarde, no Alfredo Jaconi, Dal Pozzo novamente esboçou a equipe que entrará em campo na sexta-feira e esta deve ser sem novidades em relação aos treinamentos de segunda-feira, Com Fahel voltando ao time. O lateral-direito Vidal, que volta de lesão, deverá ser opção, uma vez que não treinou um dia sequer entre os titulares, ao contrário de Bruno Collaço, que entra no lugar do machucado Pará na lateral esquerda.

O Ju deve atuar com Matheus Cavichioli; Tinga, Domingues, Micael e Bruno Collaço; Fahel e Matheus Santana; Yago, Wesley Natã e Leílson; Tiago Marques.