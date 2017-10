Juventude aposta em nova dobradinha pelo lado esquerdo

Série B 10/10/2017 | 08h00 Atualizada em

A reta final da Série B ainda reserva muitas surpresas em termos de classificações e resultados. Um delas, na última rodada, foi negativa para o Juventude, que perdeu uma posição na tabela de classificação após perder para o Brasil-Pel e ver seus adversários diretos vencerem seus adversários, com exceção do Vila Nova-GO, que perdeu para o Ceará.

Agora diante do Londrina, nesta sexta-feira, no Alfredo Jaconi, o time não tem a chance de voltar para o G-4, mas somente a vitória ainda deixa o Ju próximo ao acesso, claro, torcendo contra os adversários diretos.

- Não podemos ficar para baixo. Ficamos o campeonato inteiro entre os seis primeiros, agora é a hora de subir mais - destacou o zagueiro Domingues, que viu a folga de 10 dias sem jogos como positiva para ajustes e correções dos últimos erros apresentados.

Para o duelo de sexta-feira, às 21h30min, o Juventude fez uma promoção de ingressos ao público feminino. Em alusão ao Outubro Rosa, as mulheres que forem ao jogo vestindo a camisa do Ju, terão entrada gratuita, tudo para voltar a lotar o Jaconi neste momento decisivo da competição:

- Estamos muito próximos de subir e teremos confrontos diretos. Se fizermos o dever de casa e buscar pontos fora conseguiremos o objetivo - enalteceu o volante Mateus Santana, que permanece como titular.





Mudanças no time

No campo, com Lucas suspenso e Pará machucado, Fahel retorna naturalmente ao time titular e Bruno Collaço reassume à lateral esquerda. Mateus Santana, que jogou na lateral no último jogo, voltará a atuar na sua posição: volante.

- Minha função é no meio, é onde estou adaptado. De lateral, é um pouco diferente, tem que se preocupar primeiro na parte defensiva e fechar a linha de quatro e ainda dar opção na parte ofensiva. Mas isso é só questão de adaptação, fiz alguns treinos na lateral e se precisar estou à disposição. - garantiu o jogador.

No treino de segunda-feira, Tinga atuou entre os titulares como lateral-direito. O antes titular Vidal e Bruno Ribeiro, que treinou sexta e sábado na posição, participaram da atividade no Jaconi entre os reservas. Do meio para frente, o trio Yago, Wesley Natã e Leílson foi repetido, mas com João Paulo como centroavante. Porém, Tiago Marques será o titular e só não realizou treinamento na tarde de segunda por ter sido dispensado para tratar de assuntos pessoais em São Paulo.

Apesar de treinar sempre entre os 11, Mateus Santana prefere esperar a confirmação de Gilmar Dal Pozzo para se considerar titular:

- Ele (Gilmar) não comentou, estou trabalhando e sempre à disposição e vou ajudar mesmo se ele não optar por mim.

O Juventude ainda terá três dias de atividades pela frente antes de enfrentar o Londrina.