Jogadores elogiam método de trabalho de Antônio Carlos Zago no Ju

Em fase de análise de equipe, Zago (C) treinou dois times distintos, ambos com atletas alguns que vinham sendo titulares Foto: Marcelo Casagrande / Agencia RBS

Nem bem chegou, e o método de trabalho de Antônio Carlos Zago já repercute entre os jogadores do Juventude. Na segunda-feira, o técnico começou a experimentar as possibilidades de time que entra em campo sexta-feira diante do Ceará, no Alfredo Jaconi.

Independente da escalação, a posse de bola deve ser uma marca almejada pelo treinador, que na atividade de ontem dividiu a equipe em dois times, atuando em apenas metade do campo.

- A mudança foi benéfica, o grupo já conhecia ele, as referências são muito boas. Já enfrentei, mas nunca trabalhei com ele. Nos treinos, deu para ver que é um estilo de jogo diferente, um futebol mais técnico, de toque de bola. Tem sido bom esse início de trabalho – comenta o meia Ramon, que voltou a ser titular na última partida, diante do Náutico, com Márcio Angonese como treinador.

Para o goleiro Matheus Cavichioli, a troca de comando mexeu totalmente com os jogadores, principalmente por proporcionar mais chances aos que não vinham atuando com Gilmar Dal Pozzo.

- Estamos trabalhando bastante. É um pouco... Um pouco, não. É bem diferente da forma que o Gilmar Dal Pozzo trabalhava. É uma adaptação que já estava encaminhada com os que estavam aqui ano passado e os que estão trabalhando pela primeira vez estão tendo essa de forma rápida - avalia.

Zago ainda comandará mais três treinos antes do primeiro desafio em seu retorno ao time. Além de vencer, o alviverde quer seguir sonhando em acesso, hoje a 10 pontos de distância.

- Trabalhamos em cima da possibilidade de acesso ainda, independente se são seis ou cinco vitórias. É difícil, mas temos de trabalhar em cima da chance e uma das últimas chances é contra o Ceará, em casa – projeta Ramon.