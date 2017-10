João Derly fala do momento do esporte nacional após prisão de Nuzman

Vergonha no COB 06/10/2017 | 19h56 Atualizada em

Mais uma vergonha para o esporte nacional. Depois da prisão do presidente do Comitê Olímpico Brasileiro (COB) Carlos Arthur Nuzman, na quinta-feira, a semana terminou com o Comitê Olímpico Internacional (COI) suspendendo a entidade brasileira das competições pelo mundo.

A decisão não afeta os atletas, que podem competir, mas não vão utilizar a bandeira do Brasil nos uniformes, mas sim os anéis olímpicos.

O bicampeão mundial de judô e atual deputado federal, João Derly (Rede) acredita que a falta de renovação no COB facilitou as ações como as que foram levantadas pelo Ministério Público e Polícia Federal:

— Me deixa preocupado com o andamento das aplicações dos recursos. A entidade não pode ser afetada por má administração ou por integrantes da cúpula.

As mudanças na sequência do COB, segundo Derly, devem passar por pessoas de fora do grupo político de Nuzman:

— Seria importante dar uma oxigenada, sabendo dos desafios. Mais de 99% dos recursos aplicados no esporte são com dinheiro público. Tem que ter uma seriedade enorme para poder tocar adiante o COB e ter mais aplicações dos recursos. Temos que reinventar o esporte brasileiro. Muita gente desconfiava de ilícitos mas não tínhamos a materialidade.

Confira a entrevista completa do deputado: