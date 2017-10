Gaúcha Serra, RBS TV Caxias e Pioneiro premiam melhores trabalhos jornalísticos

Comunicação 29/10/2017 | 15h29 Atualizada em

O jornalismo que ajuda a transformar a Serra foi premiado na noite da última sexta-feira. Pela primeira vez em uma cerimônia única, RBS TV Caxias, Gaúcha Serra e Pioneiro realizaram a etapa local do Prêmio RBS de Jornalismo e Entretenimento. A cerimônia da 14ª edição, que ocorreu na Grand Maison, contou com a presença de três diretores da empresa na Capital: Antonio Donadio (de Mercado Interior RS), Cezar Freitas (de Jornalismo da RBS TV) e Marta Gleich (de Redação dos Jornais).

Leia mais

Fiéis participam de missa em homenagem à beatificação do padre João Schiavo, em Caxias do Sul

Performance em praça é confundida com surto e bailarino é levado para atendimento psiquiátrico em Caxias do Sul

Queda de aeronave deixa dois mortos no interior de Barão

O diretor regional da RBS Caxias, Joel Goulart Júnior, abriu a apresentação convidando o grupo Yangos para falar em nome da comunidade sobre a importância do jornalismo produzido aqui.

— O prêmio de vocês se compara ao Grammy Latino que estamos indo concorrer em Las Vegas. O primeiro registro fotográfico do Yangos foi feito pelo Pioneiro e isso mostra a nossa ligação e a transformação do grupo. E queremos agradecer ao Pioneiro, à rádio Gaúcha e à tevê não só pela divulgação do nosso trabalho, mas pela divulgação da cultura local — disse César Casara, integrante do quarteto que disputa em 16 de novembro a categoria Melhor Álbum de Raízes Brasileiras num dos mais importantes prêmios da música.

A etapa local do Prêmio RBS abriu com os três vencedores da Gaúcha Serra. Em seguida, a RBS TV premiou os melhores em oito categorias. Por último, foram reconhecidos sete trabalhos do Pioneiro e eleito, por voto dos colegas de Redação, o Jornalista do Ano. Juliana Bevilaqua, repórter de Política, emociona-se com a homenagem.

— Sou muito feliz e grata por fazer jornalismo no Pioneiro. Receber o prêmio Jornalista do Ano dessa Redação que tanto me ensina é especial e emocionante. Tenho certeza que só conquistei esse reconhecimento porque trabalho com uma equipe que me motiva — afirma Juliana, que além de Jornalista do Ano foi premiada em duas categorias, Sacada e Relação Comunitária.

A cerimônia se encerrou com a fala dos dois diretores de Jornalismo da RBS presentes no evento. Marta Gleich e Cezar Freitas destacaram que, apesar de um ano muito desafiador na economia e na política, a equipe extraordinária de jornalistas da Serra apresentou trabalhos de muita qualidade e provou que produz jornalismo com o propósito de fazer a vida melhor.

Todos os vencedores da etapa de Caxias concorrem agora na etapa estadual do Prêmio RBS de Jornalismo e Entretenimento 2017. A cerimônia de entrega está marcada para o dia 21 de novembro, na sede do Grupo RBS, em Porto Alegre. No evento, também será conhecido o vencedor do Grande Prêmio Jayme Sirotsky, eleito pelo Comitê Editorial da RBS.

Confira os trabalhos premiados em cada veículo e os respectivos autores:

GAÚCHA SERRA

1º lugar: Realidade dos Indígenas na Serra. De Ângela Salvallaggio, Babiana Mugnol, Cristiano Lazzari, Diego Mandarino e Flavia Noal.

2º lugar: Colônia de Negócios. De Babiana Mugnol, Diego Mandarino, Flavia Noal e Suelen Mapelli.

3º lugar: Mato alto na RS-122/RS-453. De André Fiedler, Babiana Mugnol, Diego Mandarino e Marcelo De Bona.

RBS TV CAXIAS

Reportagem de TV: Caso Magnabosco. De Greici Mattos, Marco Matos, Henrry Palla, Josué Betim, Juliano Gambini e Cristiano Lazzari.

Relação Comunitária: Postão 24h. De Marco Matos, Greici Mattos, Jean Prado, Henrry Palla, Josué Betim, Cristiano Lazzari e Juliano Gambini.

Reportagem Investigativa: Fraude em Concursos. De Jean Prado, Cristiano Lazzari e Josué Betim.

Reportagem esportiva: Dona Ivone. De Rodrigo Cordeiro e Josué Betim.

Imagem: #PartiuRS Nova Petrópolis. De Henrry Palla.

Revelação: Um Novo Repórter. De Marco Matos.

Inovação: Placa de Idosos. De Marco Matos e Cristiano Lazzari.

Sacada: #PartiuRS São Chico. De Marisol Santos, Josué Betim, Mariana Pessin, Fernando Lopes, Iraci Lopes.

PIONEIRO

Arte: Ilustrações + Serra. De Charles Segat.

Imagem: Foi difícil para Salete soltar a mão do caçula Giovane. De Diogo Sallaberry.

Inovação: +Serra - A economia ao teu lado. De Andreia Fontana, Ciro Fabres Neto, Fernando Soares, Ivanete Marzzaro, Joel Goulart Júnior, Juliana Rech e Silvana Toazza.

Relação Comunitária: 125 anos de Legislativo. De Juliana Bevilaqua, Márcia Dorigatti, Diogo Sallaberry, Marcelo Casagrande e Omar Freitas.

Reportagem de Jornal: Olhai por Nós. De Andrei Andrade.

Reportagem Investigativa: Não é prisão, é farra. De Leonardo Lopes.

Sacada: Olhômetro - De Olho nos Vereadores, de Juliana Bevilaqua e Guilherme Ferrari.

Jornalista do Ano: Juliana Bevilaqua.

ms -->