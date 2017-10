Galópolis, em Caxias do Sul, tem frente popular contra a violência

Segurança 17/10/2017 | 19h53 Atualizada em

A Câmara de Vereadores de Caxias do Sul vai contar com o apoio da comunidade de Galópolis para intensificar ações relacionadas à segurança da área rural do município. A medida foi definida em audiência pública realizada na tarde de segunda-feira, com a criação de uma frente de trabalho popular na Câmara, que atuará na região ao lado da Comissão de Agricultura e da Comissão Temporária Especial para o Enfrentamento da Violência.



De acordo com o vereador Ricardo Daneluz (PDT), a ênfase está na troca de experiências entre bairros, distritos e a Câmara, a fim de combater à violência. Também vamos buscar uma aproximação e cooperação maior com as atividades da polícia.

—O que mais incomoda os moradores do interior não é a atuação das forças policiais, mas a própria dinâmica do prende e solta de criminosos, que é assumida pela legislação brasileira— diz Daneluz.

Entre as estratégias pensadas para reduzir a criminalidade na área rural, foi proposto um planejamento para cercamento eletrônico, investida no policiamento comunitário e, também, foi sugerido que se criasse junto à polícia uma forma de controlar e fiscalizar os trabalhadores temporários das lavouras, a fim de identificar se eles têm antecedentes.

Em agosto deste ano, uma audiência com objetivo semelhante foi realizada pelas mesmas comissões da Câmara na região que compreende Fazenda Souza.