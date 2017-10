Frei Jaime: Em busca do impossível

Opinião 04/10/2017 | 08h00 Atualizada em

O tempo é incapaz de deixar no esquecimento pessoas que fizeram a diferença, durante a trajetória humana. Dia 04 de outubro é dia de São Francisco de Assis. Os séculos passaram, mas o seu ideal continua inspirando muitas pessoas de diferentes idades e condições. Ele é o amigo dos pobres, o patrono da ecologia, o protetor dos animais. Tempos atrás ele foi eleito o 'homem do milênio'. É o autor da saudação: 'Paz e Bem'.

"Comece fazendo o que é necessário, depois faça o que é possível e quando você menos perceber, estará fazendo o impossível." (São Francisco)

De fato, todo o começo se volta ao imediato: fazer o que é necessário. O passo seguinte convida a empreender o que é possível. No decorrer das ações, porém, o impossível torna-se realidade. É inerente à condição humana ser capaz de lidar com aquilo que parece ser impossível. Nem todos acreditam nas próprias forças, preferem desesperar-se ao deparar-se com situações complexas. Se tudo segue um processo, assim como a soma de passos garante a chegada, é perfeitamente possível realizar aquilo que é acalentado como sonho ou que está aparentemente distante do alcance das mãos.

Tomar a iniciativa, arregaçar as mangas, olhar um pouco mais adiante: é assim que o impossível vai adquirindo tamanho e alcançando o coração. Constatar a existência de dificuldades é um momento passageiro, mas jamais deverá ser um 'local' para estacionar a existência. Muitos que vieram antes de nós deixaram o legado da superação, porque carregavam consigo a paz no coração.

O sustentáculo do impossível está na capacidade de viver serenamente, apesar das tempestades que adentram no cotidiano pessoal. A oportunidade de um significativo recomeço, rumo ao impossível, é uma escolha diária, um jeito dinâmico de viver.