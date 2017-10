Frei Jaime: Convém recordar

Opinião 13/10/2017 | 08h00 Atualizada em

O desejo de felicidade sempre será assunto atual, pauta extraordinária, sonho diário. É maravilhoso conviver com pessoas que desejam a felicidade, pois elas dão o melhor de si mesmas, fazem de tudo para não perder de vista tal busca. Por outro lado, estar no cotidiano de quem desistiu de ser feliz nem sempre é confortável, pois as reclamações são exageradas, a insatisfação é deprimente, os obstáculos são intransponíveis.

Se queres ser feliz, agarra-se a uma meta, não a pessoas, nem a coisas. (Albert Einstein)

O alcance da felicidade é possível, sim. A grande maioria é feliz. O simples fato de estar vivo é a maior expressão de felicidade. No entanto, convém recordar que para ser feliz é preciso ter uma meta, um propósito, um ideal. Quem presta atenção no movimento das pessoas percebe que muitos têm uma boa intenção de felicidade, mas as estratégias não são eficazes.

Quanta gente achando que a outra pessoa garantirá a felicidade que tanto busca. Outros pensam que as coisas materiais proporcionarão uma vida totalmente feliz. É bem verdade que tudo ajuda, contribuições são bem-vindas. Mas a felicidade está entrelaçada com as metas traçadas, com os sonhos embalados ao longo dos dias, com o ideal que despontou no infinito.

Viver supõe ter um motivo, um objetivo, um estágio a ser alcançado. Os dias passam, é urgente exercitar desapegos, parar de culpar os outros pela própria infelicidade, aceitar o que não deu certo, aliviar as frustrações. Ser felicidade é uma responsabilidade indelegável.

Então, mangas arregaçadas para edificar o melhor, no único tempo favorável: hoje.