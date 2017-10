Frei Jaime: a tecnologia não é um problema, é uma solução

Opinião 02/10/2017 | 07h00 Atualizada em

Bom Dia! Bem-vindo, outubro! O 10° mês acabou de iniciar... Mês das Missões e do Rosário! Que as realizações sejam abundantes, que a Luz seja constante!

"A tecnologia pode até avançar, mas para falar com Deus continua sendo de joelhos." (Marcelo C.).

Os avanços tecnológicos são dignos de admiração. As distâncias deixaram de existir, tudo se tornou instantâneo. Certamente muitas outras coisas estão a caminho. O mundo real tem um companheiro: o mundo virtual. A tecnologia não é um problema, é muito mais uma solução. No entanto, as pessoas, isto é, os usuários das tecnologias, necessitam dar-se conta de que os valores fundamentais, aqueles que humanizam e que podem fortalecer os laços de pertencimento, devem continuar sua finalidade: nortear as posturas humanas. Algumas coisas não podem ser substituídas e nem esquecidas, entre elas, o simples gesto de colocar-se de joelhos. Inclinar-se diante de Deus é manifestar a preciosidade da humildade e reconhecer a grandiosidade do Criador.

Leia mais

André Costantin: Itaimbezinho (meio)

Ciro Fabres: A "velha" utopia

A única linguagem que Deus compreende é aquela que brota de um coração que desconhece o orgulho e a autossuficiência. Como faz bem inclinar o corpo, dobrar os joelhos, juntar as mãos e abrir o coração para o amor de Deus, que tudo acolhe e tudo transforma. Fazer-se pequeno para tornar-se grande. Deus não transforma um coração que se distanciou da humildade. O amor de Deus só consegue erguer quem sabe se inclinar, ao ponto de ser verdadeiramente criatura. Amém.

Bênçãos! Paz & Bem! Santa Alegria! Abraço!