Frei Jaime: A correção fraterna

Opinião 06/10/2017 | 08h00 Atualizada em

A vida é feita de encontros e também, muitas vezes, de desencontros. Por mais habilidades que uma pessoa possa ter, se faltar a humildade dificilmente o relacionamento com os demais será harmonioso. Quem é humilde aceita observações, agradece quando alguém aponta para a necessidade de superação de alguma limitação humana.

Aquilo que não gosto em ti, corrijo em mim. (Buda)

A outra pessoa pode ajudar, sem ter a pretensão de julgar. Os defeitos dos outros servem de provocação para uma auto avaliação. O que não cai bem nos outros, pode inspirar mudanças pessoais. Acontece que é bem difícil aceitar as correções. Talvez seja por isso que muitas pessoas não mudam, não crescem. Até na relação de amizade, alguns têm medo de dizer o que todo mundo está vendo e comentando e ninguém quer abordar a pessoa, com receio de comprometer os laços de pertença. A correção fraterna deveria ser uma prática natural, desde a família até os demais espaços de convivência.

O segredo parece residir no modo como falar com a outra pessoa. Quase sempre as correções são feitas em momentos pouco apropriados ou quando a pessoa está irritada. Quando alguém não está bem, a audição também deixa de exercer seu importante papel. É importante descobrir o momento adequado para abordar determinados assuntos.

O mundo precisa de conselheiros, de pessoas sábias, de gente comprometida com gente. Todos têm algo a melhorar. Ser ajudado por alguém é algo extraordinário. Porém, para aceitar uma crítica construtiva, um conselho, uma sugestão é necessário estar trilhando o caminho da humildade e da simplicidade.

Se cada um for capaz de corrigir em si o que não gosta dos outros, milagres acontecerão.