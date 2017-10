Executivo de Caxias será presidente de associação nacional do setor imobiliário

Caixa-Forte 26/10/2017 | 06h30 Atualizada em

Fernando Gonçalves dos Reis tomará posse em março de 2018, no 68° Encontro da ABMI, que terá como palco Caxias do Sul

Fernando Gonçalves dos Reis, diretor-executivo da caxiense Prolar, será o presidente da Associação Brasileira do Mercado Imobiliário (ABMI) na gestão 2018/2019. Ele atua no momento como vice-presidente da entidade.

O executivo foi confirmado para assumir o comando da associação durante o 67º Encontro da ABMI, neste mês, em Curitiba (PR).

A posse está agendada para março de 2018, no 68° Encontro da ABMI, que terá como palco Caxias do Sul, e receberá profissionais do mercado imobiliário de pelo menos 15 Estados.

O reconhecimento projeta Caxias e seu polo imobiliário e a coloca em sintonia com as tendências no país.