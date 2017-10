Evento em Caxias oferece mais de 800 opções de imóveis

Mercado imobiliário 21/10/2017 | 08h00 Atualizada em

Aberta nesta sexta-feira, a Expo Imóvel 2017 deve fechar mais de R$ 30 milhões em negócios. O evento organizado pelo Sindicato da Indústria da Construção Civil de Caxias do Sul (Sinduscon Caxias) deve disponibilizar mais de 800 imóveis ao público, com preços que oscilam entre R$ 150 mil e R$ 3 milhões. Com 11 incorporadoras participantes, a feira ocorre no shopping Iguatemi, em Caxias, e vai até 5 de novembro.

O presidente do Sinduscon Caxias, Oliver Viezzer, destaca que o setor está tendo um segundo semestre melhor que o primeiro, em relação a vendas. O desempenho de 2017, porém, tem ficado abaixo de anos anteriores.

- Temos notado uma movimentação maior no segundo semestre. Houve poucos lançamentos neste ano, mas os estoques estão baixando - analisa.

O coordenador do evento e um dos diretores do Sinduscon Caxias, Álvaro Weshenfelder, ressalta que a negociação direta com as construtoras pode trazer vantagem na hora de adquirir um imóvel no evento, que chega à sua 16ª edição.

- Com a queda nas taxas de juros, que ocorreu em diversos bancos, nossa expectativa é alavancar ainda mais o setor - aponta.

A oferta de empreendimentos está focada em Caxias do Sul e, majoritariamente, em apartamentos voltados às classes média e alta.